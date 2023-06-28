Всі розділи
ГоловнаМексикаУ мексиканських джунглях археологи виявили втрачене місто майя (фото)
МексикаНаукаТуризм

У мексиканських джунглях археологи виявили втрачене місто майя (фото)

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У мексиканських джунглях археологи виявили втрачене місто майя (фото)

Археологи виявили давно втрачене місто майя глибоко у мексиканських джунглях. Про це повідомляє INAH.

Група археологів була винагороджена за проходження близько 60 кілометрів у густих джунглях півострова Юкатан на півдні Мексики: вони виявили давно втрачене стародавнє місто майя, про яке раніше не було жодних записів.

Нове місто отримало назву Окомтун, що означає “кам’яна колона”. На великій території є площі, великі будинки в стилі пірамід, кам’яні колони та інші споруди, розташовані у вигляді концентричних кілець. Є також майданчик для гри в м’яч та, можливо, релігійних цілей.

У мексиканських джунглях археологи виявили втрачене місто майя (фото)

“Найбільшим сюрпризом виявилося місце, оточене великими водно-болотними угіддями”, – каже археолог та керівник групи Іван Шпрайц зі Словенської академії наук та мистецтв. “Його монументальне ядро покриває понад 50 гектарів і включає різні великі будівлі, у тому числі кілька пірамідальних споруд висотою понад 15 метрів”.

За словами Шпрайца та його колег, місто було важливим місцевим центром між 250 та 1000 роками нашої ери, відомою як класична епоха з погляду цивілізації майя.

У мексиканських джунглях археологи виявили втрачене місто майя (фото)

Аналіз фрагментів керамічних горщиків, виявлених цьому місці, повинен розповісти дослідникам більше у тому, коли цей регіон був заселений.

Що відомо про народ майя?

Протягом століть народ майя був домінуючою цивілізацією в Мезоамериці – на території сучасної Центральної Америки та найпівденнішої частини Північної Америки.

Майя добре відомі своїми досягненнями в архітектурі, культурі, календарних системах, математиці та багато іншого.

Цивілізація майя зазнала серйозного краху в 9 столітті нашої ери, який, як вважається, був викликаний поєднанням громадянської війни, посухи та інших факторів довкілля. Однак лише в 17 столітті останнє місто майя впало перед іспанськими загарбниками.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На дні Середземного моря знайшли доісторичну дорогу (фото)

Туризм
Дорогу, яку звели 7000 років тому, знайшли на дні...

Під британським парламентом виявлено залишки середньовічної стіни

Велика Британія
Під будівлею Вестмінстерського палацу, де засідає британський парламент, археологи...

Іспанські археологи виявили найбільшу кам’яну скульптуру пеніса

LifeStyle
Овальна кам'яна скульптура статевого члена, нещодавно виявлена ​​на давньоримській...

У Єгипті відкрився прикордонний контрольно-пропускний пункт, якому майже 2300 років

Єгипет
Грецька археологічна експедиція до Габала аль-Харіді на півдні Сухайського...

Археологи виявили греко-римський храм Зевса в Тель-ель-Фарамі

Туризм
Грецька археологічна експедиція виявила греко-римський храм Зевса в Тель-ель-Фарамі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму