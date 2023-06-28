У мексиканських джунглях археологи виявили втрачене місто майя (фото)

Археологи виявили давно втрачене місто майя глибоко у мексиканських джунглях. Про це повідомляє INAH.

Група археологів була винагороджена за проходження близько 60 кілометрів у густих джунглях півострова Юкатан на півдні Мексики: вони виявили давно втрачене стародавнє місто майя, про яке раніше не було жодних записів.

Нове місто отримало назву Окомтун, що означає “кам’яна колона”. На великій території є площі, великі будинки в стилі пірамід, кам’яні колони та інші споруди, розташовані у вигляді концентричних кілець. Є також майданчик для гри в м’яч та, можливо, релігійних цілей.

“Найбільшим сюрпризом виявилося місце, оточене великими водно-болотними угіддями”, – каже археолог та керівник групи Іван Шпрайц зі Словенської академії наук та мистецтв. “Його монументальне ядро покриває понад 50 гектарів і включає різні великі будівлі, у тому числі кілька пірамідальних споруд висотою понад 15 метрів”.

За словами Шпрайца та його колег, місто було важливим місцевим центром між 250 та 1000 роками нашої ери, відомою як класична епоха з погляду цивілізації майя.

Аналіз фрагментів керамічних горщиків, виявлених цьому місці, повинен розповісти дослідникам більше у тому, коли цей регіон був заселений.

Що відомо про народ майя?

Протягом століть народ майя був домінуючою цивілізацією в Мезоамериці – на території сучасної Центральної Америки та найпівденнішої частини Північної Америки.

Майя добре відомі своїми досягненнями в архітектурі, культурі, календарних системах, математиці та багато іншого.

Цивілізація майя зазнала серйозного краху в 9 столітті нашої ери, який, як вважається, був викликаний поєднанням громадянської війни, посухи та інших факторів довкілля. Однак лише в 17 столітті останнє місто майя впало перед іспанськими загарбниками.