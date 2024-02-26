В Ізраїлі виявлено найбільшу військову базу римських легіонерів

Управління старовин Ізраїлю повідомляє, що під час розкопок біля підніжжя Тель-Мегідо було знайдено руїни 1800-річної військової бази VI римського Залізного легіону «Феррата».

На території виявлено вражаючі залишки головної дороги табору — Віа Преторія, подіум напівкруглої форми та бруковані майданчики, які були частиною великої громадської будівлі. База римських легіонерів VI легіону є єдиною римською військовою базою такого розміру в Ізраїлі.

Як розповів доктор Йотам Теппер, директор розкопок Управління старовин Ізраїлю, табір римського легіону в Легіо був постійною військовою базою для більш ніж 5000 римських солдатів протягом більш ніж 180 років, з 117-120 до 300 р н.е.

У ході археологічних робіт також були виявлені монети, частини зброї, керамічні черепки та фрагменти скла, але серед знахідок переважає черепиця, знайдена у дуже великій кількості. На деякій черепиці проштамповано клейма VI легіону. Вона використовувалася для різних цілей: на дахах, для мощення підлог та облицювання стін.