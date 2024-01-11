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У Єгипті знайшли 4500-річну гробницю з артефактами та скелетом дитини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Археологи в Єгипті виявили гробницю, вік якої, як вважають науковці, перевищує 4000 років.

Група, у складі єгипетських та японських археологів, працюючи в Саккарі, виявила поховання, архітектурні елементи та інші артефакти, пише Independent. Серед знахідок – останки людини, похованої в кольоровій масці, та поховання маленької дитини, яка, як вважають, належить до часів Другої династії.

У Єгипті знайшли 4500-річну гробницю з артефактами та скелетом дитини
Ministry of Tourism and Antiquities

На думку експертів, гробниця датується періодом між 2649 та 2150 роками до нашої ери.

У Єгипті знайшли 4500-річну гробницю з артефактами та скелетом дитини
Ministry of Tourism and Antiquities

Інші артефакти включають труну XVIII династії (1550-1295 рр. до н. е.), в якій знаходиться алебастровий посуд, що добре зберігся. Також було виявлено поховання доби Птолемеїв.

У Єгипті знайшли 4500-річну гробницю з артефактами та скелетом дитини
Ministry of Tourism and Antiquities
У Єгипті знайшли 4500-річну гробницю з артефактами та скелетом дитини
Ministry of Tourism and Antiquities

Також були виявлені дві теракотові статуї, що зображують давньоєгипетську богиню Ісіду, божество, що спочатку займало чільне місце в похоронних практиках, і дитяче божество Гарпократа, бога мовчання та таємниць у період Птолемеїв.
Серед знахідок були різні амулети, моделі кераміки з ієратичними написами (скорописом, що використовується в Древньому Єгипті).

У Єгипті знайшли 4500-річну гробницю з артефактами та скелетом дитини
Ministry of Tourism and Antiquities

У своєму повідомленні в Facebook Міністерство туризму та старожитностей Єгипту повідомило: “Спільній єгипетсько-японській археологічній місії Вищої ради археології та Університету Васеда вдалося виявити кам’яну гробницю часів Другої династії, ряд архітектурних елементів, поховань та археологічні.

За словами японського археолога Ахрама Ноза Каваї, це відкриття “дає безцінну інформацію про історію цього регіону.

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