Туризму Туреччини передбачили цінову війну: відпочинок у Туреччині стане дешевшим

Через війну в Україні всередині Туреччини може розпочатися цінова війна, головними учасниками якої стануть турецькі готелі – процитували турецькі ЗМІ Манфреда Гаагу, нідерландського менеджера з продуктів групи TUI. Якщо це станеться, то туристи, очевидно, отримають зиск.

Група журналістів, блогерів та турагентів організувала рекламно-інформаційний тур до Анталії 31 березня, щоб отримати дані про курорти країни «з перших рук», познайомитися з готельною базою, екскурсійною програмою та особливостями місцевої культури. У рамках поїздки фахівці оглянули туристичні об’єкти та зробили деякі висновки.

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Так, за словами нідерландського менеджера з продуктів групи TUI, яка поставила мету на 2022 рік привезти до Туреччини 1.5 мільйона пасажирів, турецькі готельєри гостро відчують брак туристів з України та РФ на тлі війни, що триває: 9.5 млн відпочиваючих, які раніше прибували на курорти – чимала цифри. Тепер готельний бізнес «боротиметься» у ціновій війні за можливість вижити без українського і російського турпотоку.

TUI залежить від російських туристів, т.к. працює на європейському ринку, заявив Манфред Гаага (ред. іронічно) та пояснив свою позицію: «Готелі, які тримаються на українському та російському ринках, вимушено знижують ціни. Це означає, що інші готелі будуть знижувати їх, щоб залишатися конкурентоспроможними. Падіння цін на готелі позначиться на транспортних витратах, відпочинок у Туреччині стане дешевшим».

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