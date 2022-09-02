В Іспанії пілот розвернув літак через забутий в аеропорту паспорт пасажира

Пілот авіакомпанії TUI розвернув літак, щоб забрати туриста та його дочку, яка втратила паспорт в аеропорту. Про це повідомляє британська газета Express.

За даними видання, сімейний відпочинок 38-річного Адріана Інслі (Adrian Insley) на Тенеріфі «майже не закінчився плачевно» через втрату паспорта його семирічної доньки. Пасажиру довелося повернутися до аеропорту разом із дитиною, щоб знайти забутий документ. У цей час батьки чоловіка, його дружина та троє інших дітей уже піднімалися на борт повітряного судна.

Коли британець нарешті виявив зниклий паспорт, він був переконаний, що йому доведеться шукати квитки на новий рейс, оскільки літак уже прямував на злітну смугу. Проте пілот несподівано розгорнув лайнер, щоб забрати Адріана та його дочку.

Таким чином, пасажирам вдалося відлетіти додому до Англії разом із рештою членів сім’ї.

“Я був приголомшений, тому що ніколи б не подумав, що пілот може повернутися за тобою”, – зазначив чоловік.