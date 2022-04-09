Лікар розвіяв популярний міф про цукор

Коричневому цукру віддають перевагу люди, які дбають про своє здоров’я. Проте клінічний дієтолог доктор Рупалі Датта розвіяла популярний міф про цукор.

Вона заперечує твердження про те, що коричневий тростинний цукор корисніший за звичайний білий цукор. Обидва однакові з погляду калорій, каже лікар.

За словами дієтолога, “і білий, і коричневий цукор схожі за поживністю та калорійністю. Єдина відмінність полягає у смаку, кольорі та процесі, через який вони проходять”. По суті, коричневий цукор – це білий цукор з патокою, який вважається цукром-сирцем, тому що він проходить меншу хімічну обробку, порівняно з білим цукром.

Вона закликла обмежити вживання цукру або взагалі виключити його з меню. Крім того, лікар вказує, що у багатьох нібито несолодких продуктах захований цукор. «Цукор усюди. Він у молоці, у ковбасі, у хлібі», – сказав він.

Висновок: Не піддавайтеся на хитрощі! Хоча обидва продукти пройшли через різні процеси, це не означає, що вони різні або що один краще за інший з точки зору здоров’я. Тому навіть якщо ви додаєте коричневий цукор в рецепт, ви додаєте ту ж кількість калорій, що і при використанні білого цукру. Головне – помірність; вживання білого та коричневого цукру в меншій кількості не завдасть шкоди.

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