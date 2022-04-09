ГоловнаLifeStyleЛікар розвіяв популярний міф про цукор
LifeStyleМедицина

Лікар розвіяв популярний міф про цукор

Гліб Парфененко
Лікар розвіяв популярний міф про цукор

Коричневому цукру віддають перевагу люди, які дбають про своє здоров’я. Проте клінічний дієтолог доктор Рупалі Датта розвіяла популярний міф про цукор.

Вона заперечує твердження про те, що коричневий тростинний цукор корисніший за звичайний білий цукор. Обидва однакові з погляду калорій, каже лікар.

За словами дієтолога, “і білий, і коричневий цукор схожі за поживністю та калорійністю. Єдина відмінність полягає у смаку, кольорі та процесі, через який вони проходять”. По суті, коричневий цукор – це білий цукор з патокою, який вважається цукром-сирцем, тому що він проходить меншу хімічну обробку, порівняно з білим цукром.

Лікар розвіяв популярний міф про цукор

Вона закликла обмежити вживання цукру або взагалі виключити його з меню. Крім того, лікар вказує, що у багатьох нібито несолодких продуктах захований цукор. «Цукор усюди. Він у молоці, у ковбасі, у хлібі», – сказав він.

Висновок: Не піддавайтеся на хитрощі! Хоча обидва продукти пройшли через різні процеси, це не означає, що вони різні або що один краще за інший з точки зору здоров’я. Тому навіть якщо ви додаєте коричневий цукор в рецепт, ви додаєте ту ж кількість калорій, що і при використанні білого цукру. Головне – помірність; вживання білого та коричневого цукру в меншій кількості не завдасть шкоди.

Раныше DIP повідомляв, що експерт вказав на найкориснішу та найдешевшу рибу.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяLifeStyleУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамПравила в'їздуАвіаперельоти

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал