Гендиректор TUI налякав туристів

Ситуація з бронюванням на 2023 рік поки позитивна, проте, швидше за все, «2023 буде набагато складнішим, ніж 2022». Все залежить від економічної ситуації та глобальної невизначеності, яка заважає робити точніші прогнози. Таким прогнозом налякав турфірми та туристів генеральний директор TUI Group Себастьян Ебель, виступаючи на виставці World Travel Market (WTM)

«Ситуація з бронюванням на літо 2023 року поки що позитивна, але є резонні побоювання щодо того, як розвиватиметься економіка», – заявив він. Перший і помітний «тренд» – це скорочення термінів бронювання. Загалом прогнози зараз робити вкрай складно — додав пан Ебель.

«Взимку 2022-2023 років, яка відзначена в Європі енергетичною кризою, неможливо передбачити, які тенденції вплинуть на тренди в подорожах. При цьому після хорошого літа 2022 року, незважаючи на енергетичну кризу, також спостерігається стійке покращення зимових бронювань», – заявив він. При цьому гендиректор TUI наголосив на «позитивному» рівні бронювань і на майбутній літній сезон.

«Найбільше занепокоєння викликає те, як розвиватиметься економіка в Європі. Очікується, що 2023 рік буде набагато складнішим, ніж 2022 рік. На відміну від минулого, бронювання стали короткостроковими, навіть короткішими ніж під час пандемії. Однак, на відміну від минулого, маржа також відновилася за короткостроковими бронюваннями», – заявив експерт.

Ще один передбачуваний тренд — що з кризою в основному зіткнуться далекомагістральні напрямки, насамперед через авіапаливо, що дорожчає. При цьому в ньому є і позитивна сторона: як пояснив Ебель, «це принесе користь напрямкам, близьким до Європи».