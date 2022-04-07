При затягуванні російсько-українського конфлікту може бути втрачено щонайменше $14 млрд світових надходжень від туризму

На частку Росії та України в 2020 році припадало в сукупності 3% світових витрат на міжнародний туризм, і щонайменше $14 млрд світових туристичних надходжень можуть бути втрачені, якщо конфлікт затягнеться надовго, йдеться в останній доповіді Всесвітньої туристської організації (UNWTO).

ЮНВТО пояснила, що важливість обох ринків значна для сусідніх країн, а також для європейських сонячних та морських напрямків. Вона додала, що російський ринок також набув значної ваги під час пандемії для таких далекомагістральних напрямків, як Мальдіви, Сейшели або Шрі-Ланка.

Як напрями, Росія та Україна становлять 4% від усіх міжнародних прибутків до Європи, але лише 1% від надходжень від міжнародного туризму до Європи у 2020 році.

ЮНВТО зазначила, що, хоча ще надто рано оцінювати наслідки, пошук та бронювання авіаквитків різними каналами показали уповільнення наступного тижня після вторгнення, але почали відновлюватися на початку березня.

Хішам Аль-Демері – колишній голова Єгипетської ради з розвитку туризму – розповів Daily News Egypt, що в останній період Єгипет залежав від українців та росіян, оскільки вони становили від 45 до 55% туристів, що прибувають до країни.

Погоджуючись з Аль-Демері, Ельхамі Аль-Заят – колишній голова Єгипетської федерації туризму (ETF) – сказав Daily News Egypt, що конфлікт негативно вплинув на кількість туристів, що прибувають до Єгипту, особливо в Шарм-ель-Шейх, що призвело до зниження зайнятості у туристичному секторі.

Аль-Заят пояснив, що конфлікт негативно позначився на кількості туристів, що прибувають, проте він не надто сильно вплинув на доходи.

Далі він пояснив, що українські та російські туристи здебільшого займаються пляжним туризмом, а їхній середній рівень витрат невисокий, тому їхню відсутність можна компенсувати, враховуючи, що в Єгипті зараз спостерігається відродження культурного туризму.

Аль-Заят продовжив, що пляжні туристи, що відвідують Червоне море та Синай, безумовно, важливі для країни, проте культурні туристи важливіші, оскільки вони використовують більше внутрішніх послуг, таких як місцевий транспорт, відвідування музеїв та покупки на місцевих базарах, тому середні витрати культурного туриста вище ніж пляжного.

Він також наголосив, що є серйозні ознаки того, що культурний туризм повертається, наголосивши, що попит на нього зростає, особливо з урахуванням археологічних відкриттів, що очікуються у 2022 році.

Крім того, UNWTO заявила, що війна в Україні створює нові проблеми для глобального економічного середовища та ризикує завадити поверненню довіри до глобальних подорожей.

Аль-Демері сказав, що конфлікт спричинив економічний спад, змусивши громадян світу відкласти плани подорожей на другий план.

За останніми даними ЮНВТО, у січні 2022 року кількість міжнародних туристичних прибутків збільшилася більш ніж у два рази (+130%) порівняно з 2021 роком – 18 млн. туристів, зареєстрованих у всьому світі в перший місяць цього року, дорівнюють загальному приросту за весь 2021 рік.

“Хоча ці цифри підтверджують позитивну тенденцію, що намітилася з минулого року, на темпи відновлення в січні вплинула поява варіанта Омікрон і повторне введення обмежень на поїздки в декількох напрямках. Після 71% спаду в 2021 році, число міжнародних прибутків у січні 202 на 67% нижче за рівень до пандемії”, – йдеться в повідомленні ЮНВТО.

ЮНВТО зазначила, що на Близькому Сході (+89%) та в Африці (+51%) також спостерігалося зростання у січні 2022 року порівняно з 2021 роком, однак у цих регіонах відбулося падіння на 63% та 69% відповідно порівняно з 2019 роком.

На закінчення він зазначив, що після безпрецедентного падіння у 2020 та 2021 роках очікується, що у 2022 році міжнародний туризм продовжить поступове відновлення.

Що стосується Єгипту, Аль-Демері сказав, що в Єгипті також спостерігався хороший туристичний сезон із високими показниками у січні та лютому порівняно з 2021 роком.

Він також очікує, що туристичні показники в Єгипті почнуть рости у травні, коли до Єгипту приїдуть арабські туристи.