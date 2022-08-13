Туроператор TUI залишив туриста на курорті Іспанії в одних плавках

Всесвітньо відомий туроператор TUI запропонував іноземному туристові символічну компенсацію у розмірі 3.5 тисяч у гривневому еквіваленті за заміну одягу після того, як його валіза загубилась в аеропорту іспанського острова Майорка (Балеарські острови). По суті чоловік залишився на курорті в одних купальних плавках на двотижневий відпочинок, які прихопив із собою в ручну поклажу.

За даними Daily Star, ситуація для 41-річного британського мандрівника була подвійно неприємною, оскільки у нього діагностовано психічний та поведінковий розлад — синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДВГ), який змушує його гладити та складати свій одяг певним чином.

Уточнювалося, що чоловік запідозрив недобре, коли не побачив свою валізу в аеропорту прибуття, хоча він зареєстрував багаж в аеропорту Манчестера разом із одягом. В результаті британець вирушив без нічого, в сорочці, шортах і з плавками для купання в кишені, в заброньований раніше готель, за вартість відпочинку та обслуговування за системою «все включено», в якому турист заплатив суму 260 тис. гривень.

Як пізніше пояснив постраждалий, йому пощастило, що він вирушив на Майорку зі своїми друзями — п’ятьма іншими дорослими та чотирма дітьми, які вирішили не брати зайвого та залишили свої валізи в аеропорту Манчестера за ніч до того, як вони мали вирушити у подорож. Причина їхнього побоювання була проста: цього літа через хаос в аеропортах Великобританії та інших європейських країн туристи стали часто стикатися з втратою багажу.

«В надії, що все з’ясується протягом 24 годин, ми дісталися нашого готелю. Все, що запропонує TUI, становить 25 фунтів стерлінгів на день максимум на три дні. Наскільки це божевільно? Я у 14-денній відпустці, а потім мені доводиться виходити та купувати одяг на цю жалюгідну суму. Я витратив 150 фунтів на новий одяг. Очевидно, що наше туристичне страхування може забезпечити додаткову суму, але я ще не заявляв про це. Я поговорив з головним представником, який здебільшого сказав мені, що ситуація в Манчестері настільки погіршилася, що мені потрібно було знизити свої очікування та прийняти той факт, що справу не буде розслідувано під час нашої відпустки. Я знайшов це приголомшливим. Я купив більшість речей спеціально для відпустки, у тому числі погладив та ідеально склав кожну річ», — навело видання частину оповідання туриста.

З того часу, як валіза зникла, постраждалий щодня зв’язувався з TUI та аеропортом Манчестера. «Ми були на курорті 10 днів і тепер вони перестали відповідати на мої електронні листи. Наша подорож була скасована у 2020 році через коронавірус, тому ми відчайдушно хотіли, щоб усе пройшло добре. У мене немає певної інформації, де знаходиться мій багаж, я не знаю, чи знаходиться він в аеропорту Манчестера, чи полетів іншим рейсом кудись ще. Головний представник заявив, що глобальна система визначення місцезнаходження посилок також пошкоджена, тому штрих-код для пошуку зниклої валізи практично марний», — нарік він.

Водночас, представник туроператора заявив наступне: «Нам дуже шкода чути про проблеми, з якими зіткнувся турист. Ми розслідуємо цю справу разом із нашим навантажувачем багажу, і наша команда на курорті зв’яжеться з клієнтом якнайшвидше, щоб допомогти вирішити проблему».