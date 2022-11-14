Всі розділи
ГоловнаНімеччинаНайбільший туроператор Європи розпочав масовий розрив контрактів із турагентами
НімеччинаТуризм

Найбільший туроператор Європи розпочав масовий розрив контрактів із турагентами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Найбільший туроператор Європи розпочав масовий розрив контрактів із турагентами

Масовий розрив контрактів з турагентами, які не виправдали очікувань – тобто не досягли потрібних показників продажів – розпочала німецька компанія TUI Germany – найбільший туроператор Європи.

Згідно з їхньою заявою, багато турагентів отримали від туроператора листа, який інформує їх про розірвання контракту без попереднього повідомлення. «У листі, що розглядається, заявлено, що мета продажів, встановлена ​​на 2021/22 фінансовий рік, не може бути досягнута. В результаті аналізу вона виявилася «нижчою за очікувану», тому у продовженні економічної співпраці відпала необхідність», – заявляють експерти. І додають, що за фактом це одностороннє розірвання договору.

Нагадаємо, що раніше глава туроператора озвучив наступний прогноз: у туріндустрії та туристів ще два важкі роки, проте можна сподіватися, що до 2025 року все прийде в норму і можна буде нормально повноцінно подорожувати по всьому світу. Про це заявив, виступаючи перед 400 учасниками Конгресу Travel Talk в Анталії Себастьян Ебель, генеральний директор TUI Group. “Такого швидкого відновлення туризму, який був у квітні-травні, ніхто не очікував”, – заявив він, оцінюючи перспективи індустрії туризму. При цьому, за прогнозами експерта, попереду ще два важкі роки для туристичного сектора, причому основні фактори, які впливатимуть на туризм, непередбачувані — це інфляція, доходи населення, а також політична ситуація — насамперед фактор України та Тайваню. Глава найбільшого туроператора також заявив, що TUI «націлений на прибуткове зростання», проте туроператор «уважно дивитиметься, як зростатиме попит на відпочинок у Європі». Подробиці читайте за цим посиланням.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму