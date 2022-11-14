Найбільший туроператор Європи розпочав масовий розрив контрактів із турагентами

Масовий розрив контрактів з турагентами, які не виправдали очікувань – тобто не досягли потрібних показників продажів – розпочала німецька компанія TUI Germany – найбільший туроператор Європи.

Згідно з їхньою заявою, багато турагентів отримали від туроператора листа, який інформує їх про розірвання контракту без попереднього повідомлення. «У листі, що розглядається, заявлено, що мета продажів, встановлена ​​на 2021/22 фінансовий рік, не може бути досягнута. В результаті аналізу вона виявилася «нижчою за очікувану», тому у продовженні економічної співпраці відпала необхідність», – заявляють експерти. І додають, що за фактом це одностороннє розірвання договору.

Нагадаємо, що раніше глава туроператора озвучив наступний прогноз: у туріндустрії та туристів ще два важкі роки, проте можна сподіватися, що до 2025 року все прийде в норму і можна буде нормально повноцінно подорожувати по всьому світу. Про це заявив, виступаючи перед 400 учасниками Конгресу Travel Talk в Анталії Себастьян Ебель, генеральний директор TUI Group. “Такого швидкого відновлення туризму, який був у квітні-травні, ніхто не очікував”, – заявив він, оцінюючи перспективи індустрії туризму. При цьому, за прогнозами експерта, попереду ще два важкі роки для туристичного сектора, причому основні фактори, які впливатимуть на туризм, непередбачувані — це інфляція, доходи населення, а також політична ситуація — насамперед фактор України та Тайваню. Глава найбільшого туроператора також заявив, що TUI «націлений на прибуткове зростання», проте туроператор «уважно дивитиметься, як зростатиме попит на відпочинок у Європі». Подробиці читайте за цим посиланням.