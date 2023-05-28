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Туреччина увійшла до трійки країн-лідерів за кількістю пляжів із Блакитним прапором

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туреччина увійшла до трійки країн-лідерів за кількістю пляжів із Блакитним прапором

Туреччина увійшла до ТОП-3 країн світу за кількістю пляжів, відзначених Блакитними прапорами.

Міжнародне журі у рамках програми «Блакитний прапор» оприлюднило переможців 2023 року. Лідирує у списку за Блакитними прапорами Іспанія, на другому місці — Греція.

Туреччина посідає третє місце. Знак екологічної чистоти — Блакитний прапор — у цій країні отримали 551 пляж, 23 причали, 14 туристичних морських суден та 10 приватних яхт.

До першої п’ятірки також входять Італія та Франція.

Уточнюється, що Анталія посідає перше місце за кількістю пляжів та туристичних суден із Блакитним прапором у Туреччині. Тут знаками екологічної чистоти удостоєно 231 пляж, 5 причалів та 14 туристичних суден.

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