Нові переможці «Блакитного прапора»: у Туреччині розповіли, де тепер у країні найкращі пляжі

Більше п’ятисот пляжів у Туреччині заслужили на «блакитний прапор». Про це заявляють турецькі ЗМІ, посилаючись на рішення Міжнародне журі Блакитного прапора, яке оголосило нагороди 2023 року. Загалом у країні отримав нагороду 551 пляж та 23 пристані для яхт.

Цей рейтинг складається Міжнародним фондом екологічної освіти – FEE зі штаб-квартирою в Копенгагені (Данія). За загальним підсумком Туреччина стала третьою у світі за кількістю пляжів із «блакитним прапором», пропустивши вперед Іспанію та Грецію. За ними в першій п’ятірці йдуть Італія та Франція.

З провінцій, популярних у європейських туристів, найбільше пляжів із «блакитним прапором» отримала Анталія — майже половина від загальної кількості або 231 пляж припадає саме на цю улюблену нашими туристами курортну провінцію. На другому місці провінція Мугла, там 110 нагороджених пляжів. На третьому – Ізмір з 63 пляжами. До речі, один пляж, що заслужив нагороду, є і в околицях Стамбула.

Експерти також нагадують, що у програмі «Блакитний прапор», яка була створена у 1987 році, Туреччина бере участь із 1993 року. Серед обов’язкових критеріїв оцінки – аналіз води для плавання на пляжах кожні 15 днів протягом сезону, придатність очисних споруд, захист вразливих природних територій, наявність рятувальників та засобів першої допомоги, план дій у надзвичайних ситуаціях, засоби для інвалідів, а також система поділу відходів та екологічна освіта.