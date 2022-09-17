Стамбул очолив список найпривабливіших міст для туристів в Європі цього літа

Стамбул очолив список міст Європи цього літа як основний туристичний напрямок, повідомляє газета Hurriyet Daily News з посиланням на ForwardKeys, компанію з аналізу туристичних даних.

У Стамбулі кількість іноземних туристів збільшилася на два відсотки, порівняно з рівнем до пандемії. За турецьким містом відбулися грецька столиця Афіни, де спостерігалося семивідсоткове зниження, а також ісландська столиця Рейк’явік і португальське місто Порту, де спостерігалося восьмивідсоткове скорочення порівняно з допандемічним періодом.

За даними компанії, Туреччина перевершила допандемічний рівень прибуття іноземних туристів на дев’ять відсотків, а Греція – на два відсотки.

Албанія, частку якої припадає лише один відсоток авіаперевезень у Європі, відзначила зростання кількості відвідувань з-за кордону на 28 відсотків порівняно з періодом до пандемії.

ForwardKeys називає падіння вартості турецької ліри і той факт, що країна залишається відкритою для російського ринку, звідки заборонені прямі рейси до більшої частини Європи, основними факторами, що сприяють високим показникам Туреччини.