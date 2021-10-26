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Пандемія сприяла розвитку внутрішнього туризму у Туреччині

Євгеній Подольський

Анталія, яку з початку року відвідало понад 8 млн. іноземних гостей, також користується великою популярністю серед місцевих туристів.

«Туристична столиця» Туреччини є незамінною адресою для відпочинку місцевих та іноземних туристів завдяки своїй чарівній природі, сонцю, пляжу, а також історії та культурі.

Анталья приваблює мільйони туристів із таких країн, як Росія, Німеччина, Україна та Англія, і водночас має дуже високий потенціал на внутрішньому ринку.

Минулий сезон, що завершився з невтішними показниками внаслідок впливу пандемії коронавірусу, ще раз підтвердив важливість місцевих туристів для розвитку сектора.

Глава Асоціації професійних готельєрів Туреччини (POYD) Улкай Атмаджа заявив, що внутрішній ринок, безперечно, важливий для туризму.

Внутрішній ринок вважається локомотивом туризму, місцеві туристи вкладали у сектор навіть тоді, коли зовнішній ринок було закрито, зазначив Атмаджа.

За його словами, цього року місцеві туристи здебільшого здійснювали подорожі у святкові дні, особливо у період свята Курбан байрами, та у літній період.

Атмаджа також наголосив, що нинішній сезон став найактивнішим сезоном на внутрішньому ринку. «Місцеві туристи цього року стали «рятувальним колом» для туристичного сектора, який постраждав від пандемії коронавірусу», – додав співрозмовник АА.

Голова Фонду просування Кемера (KETAV) Волкан Йорулмаз, у свою чергу, зазначив, що незважаючи на пандемію, Анталья прийняла більше туристів, ніж очікувалося.

Йорулмаз наголосив, що основну частину турпотоку у регіон у період пандемії становлять місцеві туристи.

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