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В Турции через пандемию развивается внутренний туризм

Евгений Подольский

Анталья, которую с начала года посетило более 8 млн иностранных гостей, также пользуется большой популярностью среди местных туристов.

«Туристическая столица» Турции является незаменимым адресом для отдыха местных и иностранных туристов благодаря своей завораживающей природе, солнцу, пляжу, а также истории и культуре.

Анталья привлекает миллионы туристов из таких стран, как Россия, Германия, Украина и Англия, и вместе с тем имеет очень высокий потенциал на внутреннем рынке.

Прошлый сезон, завершившийся с неутешительными показателями вследствие влияния пандемии коронавируса, еще раз подтвердил значимость местных туристов для развития сектора.

В беседе с агентством «Анадолу» глава Ассоциации профессиональных отельеров Турции (POYD) Улкай Атмаджа заявил, что внутренний рынок, несомненно, важен для туризма.

Внутренний рынок считается локомотивом туризма, местные туристы вкладывали в сектор даже тогда, когда внешний рынок был закрыт, отметил Атмаджа.

По его словам, в этом году местные туристы в основном совершали путешествия в праздничные дни, особенно в период праздника Курбан байрамы, и в летний период.

Атмаджа также подчеркнул, что нынешний сезон стал самым активным сезоном на внутреннем рынке. «Местные туристы в этом году стали «спасательным кругом» для туристического сектора, пострадавшего от пандемии коронавируса», — добавил собеседник АА.

Глава Фонда продвижения Кемера (KETAV) Волкан Йорулмаз в свою очередь отметил, что несмотря на пандемию, Анталья приняла больше туристов, чем ожидалось.

Йорулмаз подчеркнул, что основную часть турпотока в регион в период пандемии составляют местные туристы.

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