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Біля берегів Колумбії піднімуть із дна один із найцінніших скарбів в історії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Біля берегів Колумбії піднімуть із дна один із найцінніших скарбів в історії
Photo by Flavia Carpio on Unsplash

Як повідомляє Bloomberg, у Колумбії піднімуть скарби із затонулого іспанського галеона «Сан-Хосе». Це відбудеться не пізніше 2026 року.

Президент Колумбії Густаво Петро вимагає прискорити роботи з пошуків вантажу «Сан-Хосе» і запропонував створити для цього спільне підприємство або найняти приватну фірму, яка здатна вирішити це завдання.

Відомо, що іспанський галеон «Сан-Хосе», який повертався до Європи зі сріблом із болівійських копалень, затонув біля узбережжя Колумбії в 1708 році. Фахівці оцінюють вартість його вантажу у 20 млрд доларів. Це один із найбільших скарбів в історії.

У 1981 році американська компанія Glocca Morra зуміла відшукати місце аварії корабля, але колумбійська влада не дозволила підняти коштовності. У 2015 році Колумбія оголосила, що уламки судна знайшли в іншому місці, однак у Glocca Morra вважають це обманом, і вже звернулися до суду, де домагаються, щоб країна виплатила їм 10 млрд доларів, тобто половину гаданої вартості скарбів.

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