Ердоган і Зеленський обговорили двосторонні відносини

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це йдеться в повідомленні Управління по зв’язках з громадськістю АП Туреччини, поширеному в неділю.

Обговорено двосторонні відносини і регіональна тематика.

В ході бесіди президент Ердоган висловив подяку за негайну і всебічну підтримку, надану Україною при ліквідації наслідків які охопили південь Туреччини лісових пожеж.

Турецький лідер привітав колегу з нагоди 30-ї річниці проголошення незалежності України.

Глава турецької держави підкреслив готовність Анкари і надалі розвивати стратегічне співробітництво з Україною в різних областях, включаючи безпеку, оборонну промисловість, туризм і торгівлю.