Ці міста помилково вважають за столиці країн. Цікаві факти про країни світу

Сьогодні ми пропонуємо вам на пару хвилин повернутися до шкільної програми з географії, щоб перевірити свої знання, а можливо, й оновити їх. Ми склали список міст, які найчастіше помилково вважають столицями. Ця стаття підготовлена ​​недарма, адже навіть всесвітньо відому столицю Сполучених Штатів Америки люди часто не можуть згадати, або помилково називають Нью-Йорк. Але ми з вами пам’ятаємо, що Нью-Йорк можна назвати фінансовою столицею світу, а ось столиця США це Вашингтон. Давайте разом розглянемо столиці країн, які зазвичай визначають неправильно

Столиця Бразилії Ріо-де-Жанейро чи Бразиліа

Багато людей, на питання про столицю Бразилії, практично не замислюючись, відповідають Ріо-де-Жанейро. І дійсно, до 1960 року місто Ріо-де-Жанейро (що в перекладі з португальської означає Січнева річка) було столицею. Однак згодом було вирішено перенести столицю до центру країни, щоб сприяти розвитку менш густонаселених районів. Нову столицю назвали Бразиліа, погодьтеся не складно запам’ятати. До речі населення столиці лише 2,5 мільйона людей, цей же показник у Ріо на 2018 рік склав 6,7 мільйона.

Столиця Австралії Сідней, Мельбурн чи Канберра

Найпопулярніша відповідь на запитання про столицю Австралії, це Сідней. Сідней є найбільшим і старим містом Австралії, з населенням трохи більше 5 мільйонів чоловік, але насправді її столицею є Канберра. У місті Канберра проживає лише 410 тисяч жителів. Територія, на якій розташована сучасна столиця, була обрана не випадково. Протистояння Мельбурна і Сіднея, двох великих міст Австралії, за право називатися столицею, призвело до компромісного рішення про будівництво нового міста в 1913 році. Слово Canberra походить від назви діалекту місцевого племені Нгабрі, що відноситься до сімейної групи Нгуннавал, а саме від слова Kanbarra, яке можна перекласти з стародавньої мови Нгуннавал як місце для зборів.

Столиця Іспанії Барселона чи Мадрид

На запитання про столицю Іспанії іноді помилково відповідаю — Барселона. Барселона є столицею, але не Іспанії, а автономної області Каталонія, яка входить до її складу. Барселона з населенням у 1,6 мільйона людей, набагато більше на слуху, оскільки це один із найбільш значущих туристичних напрямків у Європі, саме тому Барселону плутають і називають столицею. Насправді столицею Іспанії є Мадрид, місто з населенням понад 3,1 мільйона жителів. Місто виросло на місці фортеці Маджірит, згадки про яку можна знайти аж від 932 року.

Столиця Туреччини Стамбул чи Анкара

Стамбул, перше що спадає на думку при відповіді на питання про столицю Туреччини. Стамбул, він же Константинополь, він Візантій, місто який за свою історію побував столицею кількох імперій, серед яких Римська, Візантійська, Латинська та Османська. Населення Стамбула понад 15 мільйонів мешканців. Проте столицею Туреччини він не є, це звання закріплене за Анкарою, населення якої не перевищує 5,5 мільйона людей. Місто Анкара відоме з VII століття до н.е. під назвою Ангора (Анкіра).

Столиця Канади Торонто чи Оттава

Торонто — місто, яке найчастіше називають столицею Канади, проте це звання належить Оттаві. Населення Канади трохи більше 37 мільйонів жителів, 2,7 з яких проживає в Торонто. Столиця Канади Оттава, яка не може похвалитися такою чисельністю населення, лише у 2019 році населення міста досягло 1 мільйона жителів. До речі, Оттава знаходиться лише на четвертому місці за величиною серед усіх канадських міст.