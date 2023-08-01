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У четвер Туреччина перетвориться на пустелю: у Стамбулі температура сягне +48°C

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччину незабаром накриє спека: синоптики очікують зміщення пекельної спеки з Європи на турецькі курорти

У Стамбулі зокрема й у Туреччині загалом очікують повернення «африканської спеки»: до четверга температура в місті може піднятися до +48 градусів, запевняють у місцевих ЗМІ.

Про це попередило місцевих жителів та туристів Головне управління метеорології Туреччини, повідомивши, що після прохолодних днів Туреччину «відвідає» «Ейям-і бахур», період, який щорічно збігається з кінцем липня та початком серпня, і є часом, коли бувають найспекотніші літні дні.

Спека до Туреччини прийде з Аравії. У Стамбулі очікують, що у четвер стовпчик термометра на сонці «зашкалить» до 48 градусів. У тіні температура становитиме близько 37 градусів. В Анкарі трохи прохолодніше – “всього” +39.

Туристів та місцевих жителів також попередили, що пекельна спека триватиме 4-5 днів. З 6-7 серпня Туреччину та балканські країни може очікувати на похолодання.

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