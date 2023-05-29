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Туризм Туреччини проголосував за санкції проти Росії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туризм Туреччини проголосував за санкції проти Росії

Санкції проти Росії, які обіцяв запровадити кандидат у президенти від турецької опозиції, скасовуються (принаймні, поки що) — із перевагою близько 5% у другому турі виборів переміг чинний президент, кандидат від Народного альянсу Реджеп Тайіп Ердоган.

Однак, за даними турецьких ЗМІ, очевидна цікава подробиця — турецький туризм проголосував за санкції: на всіх курортах, включаючи улюблену росіянами Анталію, більшість проголосувала за Киличдароглу, який обіцяв підтримати європейські санкції проти Росіян.

Загалом, за наданими у ЗМІ даними, чинний президент набрав 52.16% голосів. У той час як його конкурент, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, чия партія висловлювалася за приєднання до європейських санкцій проти Росії, отримав 47.8%.

Але, як нелогічно це не виглядало, турецькі курорти, схоже, виявилися цілком не проти втратити свій основний турпотік. Так, в Анталії опозиційний кандидат обійшов Ердогана більш ніж на 10% – 57.35% проти 42.65%. У Мугле результат ще більш вражаючий — 33.46% за Ердогана та 66.54% за Киличдароглу, аналогічно і в Ізмірі — 32.87% за Ердогана та 67.13% за його суперника. Виграв опозиціонер і у Стамбулі — 51.78% та 48.22% за Ердогана.

Тобто, судячи з цифр, Ердогану «передали владу» не туристичні провінції. А мешканці курортів, у свою чергу, не проти попрощатися із російськими грошима.

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