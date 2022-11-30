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Президент Туреччини заявив, що його країна стане лідером у світовому туризмі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Ердоган заявив, що туреччина стане лідером у світовому туризмі

Туреччина прагне зміцнити свої позиції у сфері світового туризму. Для цього необхідно максимально розвинути туріндустрію у всіх провінціях республіки, а не робити ставку лише на популярні курорти. Про це під час засідання Федерації готельєрів країни заявив Реджеп Ердоган.

“Наша держава повинна знаходитися в центрі нового світопорядку, використовувати всі можливості глобальної політичної та економічної архітектури, що змінюється”, – пояснив глава республіки.

За його словами, деякі ЗМІ намагаються маніпулювати думкою туристів, нагнітають інформацію про нібито небезпечний відпочинок у Туреччині. “Але пара терористів не здатна зупинити розвиток туризму в країні”, – прокоментував Реджеп Ердоган недавній теракт у Стамбулі.

Як підтвердження своєї позиції президент позначив конкретні цифри: 2021-го Туреччина посіла четверте місце у світі за турпотоком і восьме – за обсягами доходу до бюджету від туристичної галузі. При цьому очікується, що за підсумками 2022 року ці показники будуть ще вищими.

Реджеп Ердоган також зазначив, що зараз головне завдання – максимально підвищити приріст іноземних туристів та прибутковість турбізнесу. Для цього туризм має розвиватися навіть у найвіддаленіших провінціях країни. Проте такий підхід потребуватиме посиленої підготовки кадрів, зайнятих у тургалузі. «Ми вже не учні та підмайстри в туризмі, а справжні майстри», – підсумував президент.

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