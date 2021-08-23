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Между лидерами Турции и Украины состоялся телефонный разговор

Між лідерами Туреччини і України состоялс я телефонна розмова

Евгений Подольский
Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, распространенном в воскресенье.

Обсуждены двусторонние отношения и региональная тематика.

В ходе беседы президент Эрдоган выразил благодарность за немедленную и всестороннюю поддержку, оказанную Украине при ликвидации последствий охвативших юг Турции лесных пожаров.

Турецкий лидер поздравил коллегу по случаю 30-й годовщины провозглашения независимости Украины.

Глава турецкого государства подчеркнул готовность Анкары и в дальнейшем развивать стратегическое сотрудничество с Украиной в различных областях, включая безопасность, оборонную промышленность, туризм и торговлю.

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