Ердоган пригрозив відповісти на туристичний шантаж Туреччини

Отримати візу до країн ЄС, а також до Великобританії та США для громадян Туреччини стало неймовірно складно, визначили турецькі ЗМІ. Число відмов зростає в геометричній прогресії, відсоток відмов за заявами в 5 разів вищий, ніж у «підсанкційній» Росії, при цьому візові збори турецьким громадянам західними дипмісіями не повертаються. Через це турагентства Туреччини вже зазнали величезних збитків. Турецькі офіційні особи заявляють, що ЄС використовує шенгенську візу як «політичний інструмент», а Ердоган, знову переобраний президент, пообіцяв відповісти на такий туристичний шантаж Туреччини.

Загалом ситуація з видачею віз виглядає навіть гіршою, ніж у Росії після вторгення в Україну: громадяни не можуть записатися на прийом для отримання візи, розгляд заяв займає місяців, а багато заявок відхилено. Пильні турки навіть підрахували, що відсоток відмов за заявами з Туреччини в 5 разів вищий, ніж із Росії.

При цьому, як додають у ЗМІ, у турецькому МЗС навіть викликали послів відповідних країн та висловлювали невдоволення на найвищому рівні. Однак, рішення не знайшлося. У результаті президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган навіть заявив наступне: «Ми вирішимо візову проблему, яка останнім часом використовувалася як політичний шантаж, якнайшвидше».

Як пояснили турецькі експерти, найбільше проблем виникає з видачею віз до Німеччини, Нідерландів та США. Загалом за словами Айхана Зейтіноглу, президента Фонду промисловості та економічного розвитку країни Шенгену видають туркам туристичну візу на 10 днів. При цьому громадяни Туреччини сплачують шенгенський збір у розмірі 100 мільйонів євро на рік. Вартість Шенген візи становить 80 євро для осіб віком від 12 років, до цього додаються витрати на посередницькі компанії. У підсумку заява на отримання візи для людини коштує приблизно 130 євро. І ці гроші ніхто не повертає.

«Вартість візових поневірянь минулого року для агентств склала 300 тисяч євро. Було зафіксовано понад 10 тисяч відмов. А 10 тисяч скасування турів через візові проблеми для турфірм, що організовують міжнародні тури, завдали збитків у розмірі 300 тисяч євро. Цього року, паралельно зі збільшенням кількості заяв на отримання візи, негативні результати заяв збільшились у геометричній прогресії», – заявив експерт.

При цьому збори на візи не повертаються, додав він. А середня вартість оформлення візи до європейських країн становить 120-125 євро. При виїзді до Великобританії збір варіюється від 130 доларів до 1105 доларів залежно від терміну дії візи, тоді як візові збори до США становлять близько 200 доларів.