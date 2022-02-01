Молодіжні готелі Туреччини 2022 – тусовочні варіанти з дискотеками

Летите у відпустку до Туреччини та хочете веселощів та вечірок! Ми зібрали найкращі тусовочні готелі Туреччини для молоді у 2022 році, де ви точно не занудьгуєте. Із запалювальною анімацією, дискотеками, тематичними вечірками, концертами зірок та відмінними барами.

Бонусом дізнаєтеся про молодіжні готелі в Туреччині, які селять чоловіків без пари (напевно, в курсі, що багато готелів мають обмеження при заселенні чоловіків, які приїжджають наодинці).

Ідеальні курорти Туреччини для молоді: Бодрум, Мармаріс та Кемер. Саме тут кипить нічне життя та багато нічних клубів. По суті в цих локаціях можна брати будь-який готель, навіть найпростіший, а гуляти і веселитися в самому місті.

Але є чудові готелі, в яких за веселощами далеко ходити не треба. Про них, найтусовіших, ми й розповімо!

Популярні та найвідоміші молодіжні готелі Туреччини 5 зірок

Orange County Resort 5* у Кемері

Відомий тусовочний готель із будиночками як в Амстердамі. Величезний номерний фонд та територія. Нічний клуб, цілодобові бари, ресторани, анімаційні шоу, басейни.

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Готель повстав з величезною кількістю відпочиваючих (в сезон), при цьому контингент різношерстний. Я б віднесла цей готель до бюджетних п’яти.

Сімейним туристам сюди теж можна, але все ж таки в готель приїжджають більше за веселощами та цілодобовими тусами – краще з друзями, подругами, компанією. Самотніх чоловіків заселяють лише під запит та швидше за все на дати наприкінці сезону, починаючи з жовтня.

Adam & Eve 5* у Білеці (18+)

Найпопулярніший молодіжний готель у Туреччині. У постійному топі запити туристів.

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Розміщення в номерах та окремих віллах. Є все для відпочинку: ресторани, бари, басейни, яскраві шоу, жива музика, вечірки на пірсі та пінні вечірки. Все по-дорослому.

Заселяють лише пари, чоловіків поодинці – ні.

Crystal De Luxe 5* у Кемері

Вважається бюджетною п’ятою, але з оптимальним рівнем сервісу. Готель розташований поруч із нічними клубами в Кемері.

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На території також є розваги – аквапарк, бари, що працюють до ночі. В цілому, рекомендуємо сім’ям з дорослими дітьми та для відпочинку без дітей. Готель заселяє самотніх чоловіків.

Grand Park 5* у Кемері

Відмінний готель для молоді із гарним рівнем сервісу. Для тих, хто хоче погасити із гідною класною атмосферою.

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Хороший вибір для поїздки з подругами та друзями. Без дешевих напівголих діджеїв та з чудовою музикою. Дискотеки на пірсі та тематичні вечірки, спілкування, знайомства. Готель, до якого хочеться повертатися.

Можуть заселити самотніх чоловіків.

Розкішні молодіжні готелі у Туреччині

Rixos Sungate 5* у Кемері

Готель Ріксос Сангейт – чудовий варіант для молоді. Вечірки до ранку, діджеї біля басейну, майстер-класи з різних напрямків – фітнес з тренерами, кулінарні, з фотографами.

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Музика не вщухає. А ще насичена концертна програма – сюди приїжджають зірки. Саме в цьому готелі відбуваються різноманітні музичні фестивалі, наприклад, Майфест.

Якщо поїдете з дітьми, Rixi Club вас виручить. Діти під наглядом, і у вас теж буде можливість відпочити та повеселитися.

Alva Donna 5* у Білеці

Готель сімейний, хіт цього року. Молоді серед відпочиваючих достатньо. Втім готель з непоганим сервісом і цілим переліком розваг для дорослих. Просто будьте готові, що дітей буде довкола багато.

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Постійно проводяться концерти, запрошують зірок. Вечорами дискотека біля бару. Гарний імпортний алкоголь та виділена зона для дорослих на пляжі.

До речі, у несезон працює теплий відкритий басейн, тож спокійно можна їхати сюди восени та навесні. Правда, за територією готелю сходити нікуди, Белек весь такий.

Нові тусовочні молодіжні готелі Туреччини у 2022 році

Amon 4* у Білеці (16+)

Новий, точніше повністю оновлений готель під новою назвою. Відкрився у 2021 році. Майте на увазі готель на 2 лінії. Море/пляж Оцінка: 5 Пляж і море тут на другому плані (пляж свій, їжа є, алкоголю немає, тому у моря часто нікого). Вся увага вечіркам біля басейну.

Вам сподобається, якщо їдете по веселощі. Виступи яскраві, вражаючі та дивовижні. У барі приготують будь-який коктейль.

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При заселенні видають різні за кольорами браслети – для пар, одинаків та гостей у VIP номерах. До речі, самотніх чоловіків заселяють без проблем.

Щоправда, через ковід розважальна програма до півночі, але тусити далі ніхто не заборонить. А ще басейни працюють навіть уночі.

Вдень теж не нудно – активностей багато типу аквааеробіки.

Sorgun Akadia 5* у Сіде

Новий готель 16+. Відкрився у 2020 році, цього сезону заповненість під 100%, усім подобається.

Багато молоді, вечірки до пізньої ночі щодня. Нема дітей, мінімум літніх. У барі в лобі алкоголь імпортний та смачні коктейлі.

Недорогі готелі Туреччини з дискотеками

Hydros Club 4* у Кемері

Багато молоді, басейни для дорослих. Проводять активність протягом дня. Увечері дискотека та бар до 6 ранку. А також три нічні клуби поблизу.

У сезон може бути наплив сімей з дітьми, але швидше за все вашому веселощі це не завадить. Готель заселяє чоловіків без пари.

Fame Kemer 5*

У центрі Кемера, так що є де погуляти і куди сходити розважитися. Нещодавно було проведено реновацію, так що номери свіжі.

Є відкритий басейн, що підігрівається (актуально для міжсезоння).

Asdem Park 4* у Кемері

Простенька бюджетна 4-ка для любителів тусовок та п’янок. Спокою тут не знайдете. Аніматори веселі, дружня атмосфера, вечірки до ранку.

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Номери застарілі, та сюди приїжджають не за цим. З дітьми як би можна також, але навіщо? Чоловіків одинаків не заселяють.

А ще можна вибрати будь-який готель у Мармарисі або Бодрумі в центрі, звідки пішки або на таксі можна дістатися веселої бар-стріт та нічних клубів. Ось вам варіанти хороших і недорогих 3* та 5* готелів:

Sonnen 3* у Мармарисі

Myra 3* у Мармарисі

Blue Bay Platinum 5* у Мармарисі

Very Chic 5* (Гюмбет, Бодрум)