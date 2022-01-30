Туристичний сектор Туреччини обурився зарплатою, вона є найнижчою у турецькому списку професій

Працівники туризму, у тому числі готелів «п’ятірок» у Туреччині були приголомшені тим, що їхні іспанські колеги заробляють у 7 разів більше. У цьому обов’язки персоналу країнах практично однакові, обсяг роботи теж. Тепер турки хочуть жити так само. Розплющив очі туркам на сувору реальність експерт Керім Думан. Його слова опублікувала турецька газета Turkiyeturizm.

Анталія, будучи столицею туризму Туреччини, 2021 року в умовах пандемії коронавірусу закрила туристичний сезон на «хорошій ноті» – 9 мільйонів відпочиваючих. При цьому протягом року у країні працювало 370 тисяч співробітників турсфери.

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Особливого навантаження турецький персонал зазнає у зимовий сезон. З 422 п’ятизіркових готелів у курортній Анталії відкрито лише третину – 135 об’єктів. Все заради платоспроможних німецьких туристів, які охоче дають чайові працівникам туризму. Проте їх останнім часом приїжджає не так багато, як хотілося б туркам.

Як зазначило видання, в умовах економічної кризи в країні саме на чайові сподіваються співробітники турсектору, оскільки на тлі пандемії їхні зарплати впали настільки, що стали одними й найнижчими у турецькому списку професій. Ще кілька років тому ситуація була іншою.

Зараз середня заробітна плата в республіці становить 2’800-4’250 лір (5900-9000 гривень). І за цю суму протягом місяця турки відпрацьовують повні зміни.

«Умови роботи в готелях, які відкриті в зимовий період, дуже важкі. У сьогоднішніх умовах дуже важко знайти роботу. Працівникам туризму доводиться терпіти», – процитувало видання слова одного із співробітників сфери туризму.

За словами юриста Керіма Думана, з кожним днем ​​працівникам туризму стає важче. Він звернув увагу на приблизно рівний обсяг роботи, але невідповідність оплати праці працівників туризму Туреччини з країнами Середземномор’я. «Працівник туризму в Іспанії заробляє 12 євро на годину (400 гривень). Персонал там отримує у 7-8 разів більше, ніж їхні колеги у Туреччині», – заявив він.

Нагадаємо, раніше DIP повідомляв що “в Анталії заявили про величезні втрати“.