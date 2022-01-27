Туризм Туреччини побоюється катастрофи у разі війни між Росією та Україною

Туреччина «у розпачі» стежить за російсько-українською напруженістю, що розгорається: ця тема «червоною ниткою» все частіше стала проходити через останні публікації турецьких ЗМІ, як туристичних, так і офіційних. Туреччина, що скотилася в жорстку фінансово-економічну кризу, вкрай потребує валюти, основним джерелом якої є туристи, насамперед російські та українські. Турецьким експертам у туризмі – на відміну від політиків – очевидно, що будь-який перехід конфлікту в «гарячу» фазу цих туристів Туреччину позбавить – якщо не туризму взагалі.

“Якщо Росія вступить у військовий конфлікт з Україною, то основні втрати зазнає Туреччина, а не Європа”, – запевнив у турецькій газеті Dünya президент Турецько-Української асоціації бізнесменів Бурак Пехліван.

Насамперед він нагадав, що не менше 30% туристів, які приїжджають до Туреччини, прибувають саме з Росії та України. Причому за оцінками туристичних експертів, цей обсяг насправді ще вищий. Крім того, ці дві країни забезпечують Туреччині половину всіх зарубіжних проектів, а минулого року турецькі підрядники отримали проекти на суму $29,3 млрд – і половину цього обсягу забезпечили Україна та Росія. Також Росія та Україна забезпечують 40% турецького імпорту. “У якомусь сенсі війна негативно вплине на Туреччину практично у всіх сферах, від туризму до продуктів харчування”, – заявив турецький бізнесмен.

При цьому пан Пехліван не забув наголосити, що «Україна стала рятувальним колом для турецького туризму в період, коли Росія ввела заборону на польоти». «Україна була єдиною країною, яка зросла кількість туристів до Туреччини під час пандемії. 2021 року Туреччину відвідало понад 2 мільйони українських туристів. Саме українські туристи врятували багато готелів та туристичних об’єктів і домоглися того, що тисячі робітників не втратять роботу», – заявив він. У той же час внесок російських туристів, безсумнівно, значніший: якби не російські туристи, то три чверті готелів Анталії не відкрилися б у 2020 та 2021 роках.

«Якщо безпілотники Bayraktar призведуть до значних військових витрат для Росії у можливому конфлікті з Україною, то це загострить відносини Туреччини з Москвою, порушить постачання енергоносіїв та туризму», – заявив Тімоті Еш, старший стратег компанії Bluebay Asset Management у Лондоні. Жодна країна не надає Туреччині більше туристів, ніж Росія, і в 2021 росіяни склали 20% від загальної кількості іноземних відпочиваючих на курортах Туреччини. Україна при цьому посідає третє місце. У 2020 році Туреччина імпортувала майже 34% свого газу з Росії, свого головного постачальника, що також збільшує ризики Туреччини.

Російсько-українську тему підтримав президент робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз. З його боку навіть прозвучала пропозиція проведення тристороннього Росія-Україна-Туреччина саміту в Туреччині з метою запобігання конфлікту. «Туреччина, яка об’єднує два народи на літніх канікулах, може зробити великий внесок у ліквідацію цієї кризи, зібравши глав держав двох країн у мирній обстановці», – запевнив Реджеп Явуз. Він підкреслив, що в Анталії щороку «пліч-о-пліч засмагають сотні тисяч українських і російських гостей», – причому і російські та українські туристи дотримуються миру в Анталії. Тобто. конфліктів на національному ґрунті поки не траплялося – ні серед туристів, ні серед працівників приймаючих компаній, готелів тощо, адже у Туреччині працюють і росіяни, і українці. Безперечно, при продовженні нагнітання обстановки готелі побоюються і «українсько-російського» конфлікту на території окремо взятих готелів, де перетинатимуться туристи з Росії та України.

Водночас, коментатори прозоро натякають, що діватись Туреччині нікуди – у разі будь-якого переходу конфлікту в гарячу фазу як мінімум українське небо буде автоматично «закрите» Росією запровадженням безпольотної зони. А це означає, що український турпотік повністю обнуляться.

Втім, поки «гармати мовчать», турецькі експерти обговорюють ще одне актуальне питання, пов’язане з тим самим конфліктом. Навіть якщо російсько-українські взаємини і не дійдуть гарячої фази – чи не постраждають російські туристи, а головним чином – їхні кошти від фінансової війни, яка вже йде. Адже, як коментують турецькі економісти, «напруженість, що зростає, викликає коливання курсу російського рубля». Вони наводять думку кількох російських фінансистів: якщо оптимісти, зокрема, аналітик «Ренесанс Капіталу» Софія Донець вважають, що курс у 80 рублів за долар — це «стеля», то песимісти, наприклад, Євген Шатов із Capital Lab упевнені, що у випадку Загострення кризи між Росією і НАТО навколо України, долар може перевищити ліміт в 100 рублів. Що без будь-яких «гарячих фаз» конфлікту скоротить російський турпотік до Туреччини до «викликаючих побоювання» обсягів.

Раніше ми писали, що Натовпи туристів та овербукінг: у Туреччині прогнозують рекордне літо