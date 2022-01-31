У Туреччині знайшли залишки стародавнього міста, яке шукали два століття

Одна з найбільших загадок історичної географії Малої Азії розгадала польський дипломат. Він знайшов залишки Фіваси, стародавнього міста на території сучасної Анатолії. Його шукали два сторіччя.

Радник польського посольства в Анкарі Роберт Д. Рокицький довів, що Фіваса знаходилася на місці сьогоднішнього села Пінарка у південній провінції Караман.

– Я їздив у ці регіони у зв’язку з гуманітарним проектом, який ми реалізовували: покупка протезів та фінансування реабілітації дівчинки, яка втратила ноги під час бомбардування Алеппо, а зараз живе в Туреччині, – розповів РАП Роберт Рокицький.

Кілька випадкове відкриття

Він додав, що «озирнувся», тому що історичні та археологічні загадки були його пристрастю протягом багатьох років. Хоча за професією він економіст, він також вивчав історію мистецтв у університеті Ягеллону.

– Насправді я шукав інше місце, пов’язане з популярною легендою про сім сплячих, відкриття Фібаси було трохи випадковим, – додав Рокицький.

Він розповів PAP, що стародавній історик Пліній писав, що Фіваса розташована в Таврських горах і є одним із двох найвідоміших міст Лікаонії. Однак через мізерну та неоднозначну інформацію місто шукали в різних місцях, часто дуже віддалених один від одного.

Коли Р. Рокицький дістався Пинарка, він дізнався, що старою назвою міста було Диваз, що вражаюче нагадує фонетично Фебасу турецькою мовою.

Стародавній мегаполіс

– Звичайно, було ще кілька важливих міркувань. На околиці городища є пагорб із залишками укріплень, є сліди храму небувалих розмірів та залишки інших візантійських споруд, наприклад, цистерн. Там же знаходиться скельний некрополь, – підрахував Роберт Д. Рокіцький.

Він додав, що місто колись лежало на стику важливих шляхів, серед великих полів, що рясно постачалися водою, яка могла прогодувати велику громаду, що робило версію про древній мегаполіс більш правдоподібною.

Польський дипломат опублікував своє відкриття у періодичному виданні «Гефіру», що видається Центром досліджень середземноморської культури та мов Університету Акденіз.

«Розгадує вікову таємницю історичної географії»

Фібасу шукали майже два століття, розглядаючи щонайменше вісім різних місць. Місто і його замок набули нового значення після мусульманського завоювання Кілікії, коли він став однією з ключових фортець на східному кордоні Візантії.

«У 793 р. Фіваса здалася армії Абдуррахмана ібн Абдалмаліка через брак води; 805 р. вона була перебудована з ініціативи імператора Никифора I, а 806 р. зруйнована під час великого походу халіфа Харуна ар-Рашида», — йдеться у повідомленні. стаття польського дипломата

Професор Стівен Мітчелл, один із найвидатніших дослідників Малої Азії та член Британської академії, якого цитує агентство Anadolu, сказав, що відкриття Рокицького «вирішує вікову таємницю історичної географії Малої Азії і додає зовсім новий розділ в історія конфлікту між Візантією та арабами у 10-му і 11-му століттях.».