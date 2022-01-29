Круїзний оператор анонсував повернення до Стамбула

Програма круїзів на борту лайнера Costa Venezia стартує у травні 2022 року.

На судні діятиме Протокол безпечних подорожей, який відповідає офіційним вимогам для кожного з пунктів проходження лайнера. Відповідно до регламенту, всі пасажири мають бути вакциновані та мати негативний ПЛР-тест при посадці на судно. Маршрут пролягає через порти Туреччини та Греції.

Компанія розробила для Costa Venezia два семиденні маршрути, які чергуватимуться один з одним. При цьому тижневі круїзи можна буде поєднати в один 15-денний «супертур» з 8 зупинками в портах тривалістю понад 10 годин.

Перший маршрут включає зупинку на одну ніч та два дні у Стамбулі, Ізмір та Бодрум, острів Міконос та Афіни. Другий маршрут передбачає два ночівлі у Стамбулі та Кушадасах з подальшим відправленням до Греції на Родос та Іракліон.

Крім того, компанія вже анонсувала 12-денний маршрут Туреччиною, Єгиптом, Ізраїлем та Кіпром на зимовий сезон 2022-23. Він включатиме відвідування Стамбула, Бодрума, Лімассола, Хайфи, Олександрії та Кушадасов.

Для круїзів розроблені екскурсійні програми, у тому числі відвідування Ефесу з приватним концертом у римському амфітеатрі, Каппадокії, Памуккале, а також Парфенону в Афінах, пляжів Міконоса та Родосу та багато іншого.

Великі круїзні туроператори активно відновлюють маршрути зі Стамбула, де вже запрацював новий термінал Галатапорт. Це також пов’язано з найбільш м’якими санітарними правилами порівняно з рештою круїзних ринків. На думку експертів, дефіцит пропозиції морських круїзів, дозволить швидко завантажити усі заплановані рейси.