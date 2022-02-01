Турецьким готелям загрожує новий удар через зростання комунальних платежів

Різке зростання цін на електроенергію стало неприємною несподіванкою для турецьких готельєрів, і в перспективі може мати цілу низку неприємних наслідків для ринку. Про це розповіли представники готельного бізнесу провінції Анталія. У галузі ситуацію називають не інакше як «електрошок».

З січня 2022 року у Туреччині відбулося різке зростання тарифів на електроенергію як для приватних, так і для комерційних споживачів. В результаті зростання за одними даними склало від 50% до 125%, але фактично через систему розрахунків, що змінилася, зростання для споживачів склало до трьох разів.

«Для готелів витрата на електроенергію – одна з трьох головних статей витрати на системі All Inclusive нарівні з персоналом та харчуванням, – пояснює заступник генерального директора готелю Pine Beach Анна Йііт. — У цифрах стає зрозуміло, наскільки велике це додаткове навантаження для готельного бізнесу. У нашому готелі Pine Beach з 742 номерами відкритому 12 місяців на рік, різниця у собівартості електроенергії за весь 2022 рік складе на 800 тисяч євро більше, ніж закладалося до початкового бюджету.

Готельні оператори одноголосно вказують на те, що електроенергія є однією з головних статей витрат на утримання бізнесу, і її кратне збільшення неминуче вплине на всю економіку галузі.

Про підвищення тарифів було попереджено заздалегідь, і готелі заклали ці витрати в контрактні ціни. Але в деяких випадках готельєри не змогли повністю підстрахуватися. Наприклад, не всі врахували, що тарифи мають «ступінчасту» структуру: у разі перевищення певного рівня споживання тариф значно зростає. Все це відбувається на тлі інфляції, що різко прискорюється, яка вже призвела до вибухового зростання цін на продукти харчування та алкоголь — ключові статті витрат у готелів на «все включено».

«Електроенергія стане однією з головних статей витрати найближчим часом, і такі тарифи виявляться не по кишені багатьом готельєрам. Зараз дуже важливо працювати над зниженням навантаження», – зазначив власник Exotic Tour та член правління ALTAV Дженгіз Топчу у розмові з Yeni Alanya.

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«На жаль, витрати на харчування, алкоголь та енергію показують неймовірне зростання. Кожен із цих пунктів виріс мінімум на 60%, — каже президент Асоціації туристичних операторів Конакли та член правління ALTID Алі Оркан. — Якщо розглядати середній показник за сезоном та заповнюваністю, то 4-зірковий об’єкт із 80-100 номерами матиме в середньому 100 тисяч турецьких лір енерговитрат у літні місяці. Так само щомісячна вартість енергії об’єкта на 300 номерів категорії 5 зірок буде не нижче 500 тисяч турецьких лір. Ми очікуємо на підтримку з боку нашого уряду, приватних виробників та енергорозподільчих компаній».

За словами Ганни Йіїт, підвищення енерготарифів стало ще однією негативною новиною для всього ринку після різкого зростання фондів оплати праці. Обвал турецької ліри призвів до необхідності різко збільшити заробітну плату щонайменше на 50-60%, що стало дуже серйозним навантаженням для готельєрів і вже призвело до дефіциту кадрів на ринку.

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Готелі зараз розглядають всі варіанти, але роблять максимум можливого, щоб скоротити вплив збільшених витрат на вартість проживання. Якщо говорити про наш готель, ми прикладаємо всі зусилля, щоб збільшити завантаження. У цьому випадку ціни на проживання для туристів можуть залишитись на колишньому рівні», — каже Ганна Йііт.

Вона також нагадала, що з минулого року у Туреччині почав діяти оборотний збір для готелів у фонд просування туризму. Це також суттєво скоротило доходи готельєрів. Детальніше читайте у матеріалі “Туристичний сектор Туреччини обурився зарплатою, вона є найнижчою у турецькому списку професій“.

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