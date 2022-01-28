У готелях Єгипту злякалися втрати туристів через Туреччину

Фінансова криза в Туреччині може неприємно «відгукнутися» для турбізнесу Єгипту: зниження обмінного курсу турецької ліри неминуче і негативно вплине на конкурентоспроможність єгипетського турпродукту в порівнянні з турецьким, завдавши шкоди туристичному сектору Єгипту. Таку думку високопоставлений туристичний чиновник висловив виданню Al-Araby Al-Jadeed.

«Туристичний сектор опиниться на першому місці серед галузей, які постраждають від турецької фінансової кризи. Стрімке падіння ліри по відношенню до долара, і, відповідно, цін привабить більше туристів до Туреччини, що вплине на частку Єгипту у загальному розподілі турпотоків. Особливо у світлі турецької майстерності у залученні туристів, якого не вистачає Єгипту», — згідно з виданням заявив чиновник.

Нагадаємо, турецька ліра “пробиває дно” – вона обвалилася на 44% своєї вартості по відношенню до долара за останній рік і падіння продовжується. Подробиці щодо фінансової ситуації в Туреччині можна читати за посиланням. Хоча експерти й прогнозують зростання цін на готелі – інакше вони не потягнуть астрономічні витрати на електрику та комунальні послуги – у Туреччині ціни все одно будуть нижчими.

Чиновник окремо наголосив на високих витратах, з якими стикаються туристи в Єгипті порівняно з Туреччиною. За даними газети, тижневе перебування у Туреччині коштує $636 доларів. Така сама сума за тиждень у Хургаді, прибережному місті Єгипту може бути витрачена лише «у другокласному готелі» – додав чиновник.

Раніше DIP писав, що “Туризм Туреччини побоюється катастрофи у разі війни між Росією та Україною“.