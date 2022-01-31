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У Туреччині зафіксовано сплеск бронювань готелів на літній сезон: чим це може загрожувати українському туристу

Гліб Парфененко
У Туреччині у українських туристів з'явилися конкуренти, які почали скуповувати готелі на літній сезон

Скасування «в’їзних» тестів у Британії та суттєве скорочення «антиковідних» заходів змінили правила гри: тепер британські та турецькі туроператори один за одним дають оптимістичні прогнози щодо повернення до допандемійних обсягів. Що для українського туриста означає зростання кількості британських туристів на улюблених курортах – насамперед у Туреччині – і серйозні конкурентні «бої» за місце під сонцем.

Нагадаємо, Великобританія офіційно почала знімати «антиковідні» заходи – подробиці можна прочитати за посиланням – зокрема, уряд скасував вимогу про тестування при поверненні туристів до країни. Вже з 11 лютого щепленим пасажирам не потрібно буде проходити жодних тестів для в’їзду до Великобританії. “Випробування на кордоні повинні залишитися в минулому”, – заявляють вони.

У результаті кількість бронювань турів різко пішла вгору. Більшість великих представників турринку – зокрема, EasyJet, TUI та Jet2 вже озвучили прогноз, що цього літа кількість вхідних бронювань може досягти рівня 2019 року. Туроператор TUI назвав рішення британського уряду «прогресом у поверненні поїздок до нормального життя». «Число бронювань і так зростало. Але за таких умов літній сезон 2022 може повернутися до допандемічного рівня», – додали експерти тоуроператора. easyJet прогнозує “сильне літо” з числом рейсів, близьким до 2019 року. Стів Хіпі, генеральний директор Jet2, також заявив, що скасування тестів «змінило правила гри» для індустрії туризму, і сказав, що вони очікують, що й без того високі замовлення – насамперед Туреччину – ще більше зростуть.

Чим це може загрожувати українському туристові? Нагадаємо, що навіть до зняття заборони британський і німецький ринок мали великі плани на Туреччину. Подробиці читайте у матеріалі «Туреччину розкуплять на корені, вільних місць не буде: озвучено найдефіцитніші для туристів місяці 2022 року».

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