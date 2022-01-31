У турецькій Анталії почали пропадати популярні у туристів ласощі: до літа вони взагалі зникнуть

У фінансової та енергетичної кризи в Туреччині може бути один сумний наслідок для улюблених ласощів туристів у літній сезон. Як заявили в Яндекс.дзен на каналі російських експатів Антальявіль, жертвою високих цін на електрику можуть впасти, а точніше цей процес вже на повну силу пішов … холодильники з морозивом. У магазинах масово відмовляються від їхнього розміщення. А значить, і саме морозиво також стане недоступним на курортах у Туреччині, принаймні – у більшості точок продажів.

«Величезні рахунки, що надходять споживачам після нового року, після останнього подорожчання електроенергії, напружили не лише приватників, а й бізнесменів. Господарі дрібних магазинів стали масово відмовлятися від холодильників для морозива та здавати їх назад, фірмам-постачальникам. Причина в тому, що вміст таких холодильників став абсолютно нерентабельним щодо вартості морозива», – заявили на каналі. При цьому, тому що в Анталію прийшли екстремальні холоди, а морозиво подорожчало – попит на нього дуже низький і тримати зайвий холодильник для продукту, який практично не купують, не вигідно.

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«У наших магазинах багато холодильників. Ми не можемо собі їх дозволити. У нас і так були величезні рахунки за електроенергію, і вони зростатимуть у геометричній прогресії. Сьогодні ми бачимо, що рахунки за електрику в самому схудлому продуктовому магазині складають понад 5000-6000 лір. Рахунки, які минулого місяця становили 2000-2500 лір», – цитує заяву глави Платформи магазинів Туреччини (TTBP) Озгюра Айбаша.

При цьому жодних сподівань на повернення попиту в сезоні не звучить. «Ми вирішили не продавати морозиво у продуктових магазинах по всій Туреччині. Така реакція ринку, а чи не покарання споживача. Ми не маємо можливості нести такі витрати. Якщо зараз рахунки 5-6 тисяч лір, то про літо ми навіть не думаємо. Влітку вони будуть ще вищими», – заявив турецький експерт.

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