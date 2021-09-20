Ціни в Туреччині різко підскочили, люди не можуть купити найнеобхідніше

Німеччина бореться з інфляцією в чотири відсотки, а в Туреччині вона скоро досягне 20 відсотків. За один рік ціни на продукти харчування зросли на 30 відсотків. Орендна плата в Стамбулі зросла майже в два рази, повідомляють турецькі ЗМІ. Немає ніяких перспектив, що туристичний сезон полегшить ситуацію, пише Deutsche Welle.

“Ціни скачуть щотижня! Ви витрачаєте 100 лір в супермаркеті, і вони зникають, як ніби їх було десять, а не сто. Тому тепер я роблю покупки тільки в невеликих кількостях і набагато рідше”, – говорить Аху, що працює прибиральницею в Стамбулі.

Хабіб, власник невеликого продуктового магазину, дотримується тієї ж думки.

“Той, хто до вчорашнього дня купував 10 яєць, тепер бере тільки сім”, – говорить він. Продавши 30 яєць, торговець заробляє 30 центів, але не наважується підняти ціну. “Клієнти лають мене, як ніби це моя вина, що ціни продовжують рости. І вони повинні винити в цьому політиків. Що я можу зробити? Коли я купую дорожче, мені доводиться продавати дорожче”.

Криза для турецької ліри

На касі мати з двома маленькими дітьми хоче купити лимонад, але, почувши ціну від Хабіба, спочатку повертає пляшку, але потім, дістає з гаманця ще кілька монет і все одно платить.

Тесляр Камуран також висловлює свій гнів:

“Алкоголь і сигарети сильно подорожчали. Я йду випити пива, а вони просять у мене цілих 20 ліри. Саме стільки заробляє звичайний робочий в день – 80, 100 ліри. Вистачить на три пива і пачку сигарет”.

В останні роки курс турецької ліри знецінився. Камуран також працює з імпортними матеріалами, які стають все дорожче через слабку ліру.

“У мене 16 тисяч лір боргу по кредитній карті. Зараз я купую тільки їжу на винос – хліб, яйця, молоко тощо. Слава Богу, ми не живемо в орендованому житлі – завдяки цьому ми можемо зводити кінці з кінцями”.

Зростання економіки

Всього за три роки природний газ і електроенергія в Туреччині подорожчали на 120%. Тільки за один рік ціни на продукти виросли на 30 відсотків, а орендна плата в Стамбулі стрімко зростає.

У той же час статистичне управління країни зафіксувало рекордне економічне зростання на 22 відсотка в другому кварталі цього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з офіційними даними, рівень безробіття в Туреччині становить 12 відсотків, а серед молоді він удвічі вище.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган не перестає наголошувати, що показники зайнятості краще, ніж були до пандемії.

“Я сподіваюся, що незабаром ми візьмемо інфляцію під контроль і зупинимо спекулятивне зростання цін в супермаркетах. Наша боротьба із завищенням цін і наживою призведе до подальшого зростання добробуту наших громадян”, – запевняє Ердоган.

Джерело: Deutsche Welle