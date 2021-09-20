Цены в Турции резко подскочили, люди не могут купить самое необходимое

Германия борется с инфляцией в четыре процента, а в Турции она скоро достигнет 20 процентов. За один год цены на продукты питания выросли на 30 процентов. Арендная плата в Стамбуле возросла почти в два раза, сообщают турецкие СМИ. Нет никаких перспектив, что туристический сезон облегчит ситуацию, пишет Deutsche Welle.

«Цены скачут каждую неделю! Вы тратите 100 лир в супермаркете, и они исчезают, как будто их было десять, а не сто. Поэтому теперь я делаю покупки только в небольших количествах и гораздо реже», — говорит Аху, что работает уборщицей в Стамбуле.

Хабиб, владелец небольшого продуктового магазина, придерживается того же мнения.

«Тот, кто до вчерашнего дня покупал 10 яиц, теперь берет только семь», — говорит он. Продав 30 яиц, торговец зарабатывает 30 центов, но не решается поднять цену. «Клиенты ругают меня, как будто это моя вина, что цены продолжают расти. И они должны винить в этом политиков. Что я могу сделать? Когда я покупаю дороже, мне приходится продавать дороже».

Кризис для турецкой лиры

На кассе мать с двумя маленькими детьми хочет купить лимонад, но, услышав цену от Хабиба, сначала возвращает бутылку, но потом, достает из кошелька еще несколько монет и все равно платит.

Плотник Камуран также выражает свой гнев:

«Алкоголь и сигареты сильно подорожали. Я иду выпить пива, а они просят у меня целых 20 лиры. Именно столько зарабатывает обычный рабочий в день — 80, 100 лиры. Хватит на три пива и пачку сигарет».

В последние годы курс турецкой лиры обесценился. Камуран также работает с импортными материалами, которые становятся все дороже из-за слабой лиру.

«У меня 16000 лир долга по кредитной карте. Сейчас я покупаю только еду на вынос — хлеб, яйца, молоко и т. Слава Богу, мы не живем в арендованном жилье — благодаря этому мы можем сводить концы с концами».

Рост экономики

Всего за три года природный газ и электроэнергия в Турции подорожали на 120%. Только за один год цены на продукты выросли на 30 процентов, а арендная плата в Стамбуле стремительно растет.

В то же время статистическое управление страны зафиксировало рекордный экономический рост на 22 процента во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно официальным данным, уровень безработицы в Турции составляет 12 процентов, а среди молодежи он вдвое выше.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не перестает подчеркивать, что показатели занятости лучше, чем были до пандемии.

«Я надеюсь, что вскоре мы возьмем инфляцию под контроль и остановим спекулятивный рост цен в супермаркетах. Наша борьба с завышением цен и наживой приведет к дальнейшему росту благосостояния наших граждан», — уверяет Эрдоган.

Источник: Deutsche Welle