Через негоду призупинено всі рейси: аеропорт Стамбула завалило снігом

Міжнародний аеропорт Стамбула засипало снігом. Через негоду призупинено всі рейси. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Злітно-посадкові смуги завалені снігом, а від тяжкості навіть падають ангари.

“Виявилося, що Стамбул абсолютно не готовий до снігу. Паралізовано все, буквально все. В аеропорт ніхто не прилітає. Звідси ніхто не вилітає. Мій рейс мав полетіти до Москви о 12 годині дня. Зараз 6 вечора, я все ще тут. Ніякий інформації, крім того, що він скасований, у мене немає. Ні води, ні їжі. Діти сплять на підлозі. Люди нескінченно стоять у чергах і чекають на якусь інформацію. Але за відчуттями, це триватиме добу або навіть дві”, — розповіла туристка, що знаходиться зараз в аеропорту Стамбула.

Раніше синоптики попередили мешканців Стамбула про сильні снігопади, які накриють місто на кілька днів, детальніше за посиланням.