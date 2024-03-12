Складено рейтинг найкращих аеропортів світу

Міжнародна рада аеропортів (ACI World) оголосила лауреатів премії ASQ Awards, відзначивши найкращі аеропорти світу.

Щорічні нагороди ASQ від ACI World відзначають перевагу аеропортів у сфері обслуговування клієнтів по всьому світу, ґрунтуючись на даних відомих опитувань ASQ про вильоти та прильоти. Запущена у 2006 році, програма ASQ є провідною у світі програмою задоволеності пасажирів аеропортів, у якій беруть участь понад 400 аеропортів із 109 країн.

Найкращі європейські аеропорти за категоріями пасажиропотоку:

Понад 40 мільйонів пасажирів на рік:

Aeroporto di Roma-Fiumicino (Рим, Італія);

Barcelona-El Prat Airport (Барселона, Іспанія).

Від 25 до 40 мільйонів пасажирів на рік:

Copenhagen airport (Копенгаген, Данія);

Malpensa Airport (Мілан, Італія);

Palma de Mallorca Airport (Пальма, Іспанія);

Zurich Airport (Цюрих, Швейцарія).

Від 15 до 25 мільйонів пасажирів на рік:

Aeropuerto de Alicante-Elche (Аліканте, Іспанія);

Helsinki Airport (Гельсінкі, Фінляндія).

Від 5 до 15 мільйонів пасажирів на рік:

Aeroporto di Roma-Ciampino (Рим, Італія);

Belgrade Nikola Tesla Airport (Бєлград, Сербія);

Izmir Adnan Menderes Airport (Ізмір, Туреччина);

Keflavik International Airport (Кеблавік, Ісландія);

Linate Airport (Мілан, Італія);

Malta International Airport (Лука, Мальта);

Porto Airport (Порту, Португалія);

Thessaloniki Airport Makedonia (Салоніки, Греція).

Від 2 до 5 мільйонів пасажирів на рік:

Aeropuerto de Menorca (Менорка, Іспанія);

Milas-Bodrum Airport (Мілас, Туреччина);

Skopje International Airport (Скоп’є, Північна Македонія);

Tallinn Airport (Таллінн, Естонія).

До 2 мільйонів пасажирів на рік:

Aeropuerto de El Hierro (Вальверде, Іспанія);

Aeropuerto de Girona – Costa Brava (Коста-Брава, Іспанія);

Aeropuerto de Reus (Реус, Іспанія);

Aeropuerto Internacional Región de Murcia (Мурсія, Іспанія);

Almeria Airport (Альмерія, Іспанія);

Inverness Airport (Інвернесс, Великобританія).

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