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Складено рейтинг найкращих аеропортів світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найкращих аеропортів світу
Photo by Erik Odiin on Unsplash

Міжнародна рада аеропортів (ACI World) оголосила лауреатів премії ASQ Awards, відзначивши найкращі аеропорти світу.

Щорічні нагороди ASQ від ACI World відзначають перевагу аеропортів у сфері обслуговування клієнтів по всьому світу, ґрунтуючись на даних відомих опитувань ASQ про вильоти та прильоти. Запущена у 2006 році, програма ASQ є провідною у світі програмою задоволеності пасажирів аеропортів, у якій беруть участь понад 400 аеропортів із 109 країн.

Найкращі європейські аеропорти за категоріями пасажиропотоку:

Понад 40 мільйонів пасажирів на рік:

  • Aeroporto di Roma-Fiumicino (Рим, Італія);
  • Barcelona-El Prat Airport (Барселона, Іспанія).

Від 25 до 40 мільйонів пасажирів на рік:

  • Copenhagen airport (Копенгаген, Данія);
  • Malpensa Airport (Мілан, Італія);
  • Palma de Mallorca Airport (Пальма, Іспанія);
  • Zurich Airport (Цюрих, Швейцарія).

Від 15 до 25 мільйонів пасажирів на рік:

  • Aeropuerto de Alicante-Elche (Аліканте, Іспанія);
  • Helsinki Airport (Гельсінкі, Фінляндія).

Від 5 до 15 мільйонів пасажирів на рік:

  • Aeroporto di Roma-Ciampino (Рим, Італія);
  • Belgrade Nikola Tesla Airport (Бєлград, Сербія);
  • Izmir Adnan Menderes Airport (Ізмір, Туреччина);
  • Keflavik International Airport (Кеблавік, Ісландія);
  • Linate Airport (Мілан, Італія);
  • Malta International Airport (Лука, Мальта);
  • Porto Airport (Порту, Португалія);
  • Thessaloniki Airport Makedonia (Салоніки, Греція).

Від 2 до 5 мільйонів пасажирів на рік:

  • Aeropuerto de Menorca (Менорка, Іспанія);
  • Milas-Bodrum Airport (Мілас, Туреччина);
  • Skopje International Airport (Скоп’є, Північна Македонія);
  • Tallinn Airport (Таллінн, Естонія).

До 2 мільйонів пасажирів на рік:

  • Aeropuerto de El Hierro (Вальверде, Іспанія);
  • Aeropuerto de Girona – Costa Brava (Коста-Брава, Іспанія);
  • Aeropuerto de Reus (Реус, Іспанія);
  • Aeropuerto Internacional Región de Murcia (Мурсія, Іспанія);
  • Almeria Airport (Альмерія, Іспанія);
  • Inverness Airport (Інвернесс, Великобританія).

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