Складено рейтинг найкращих аеропортів світу

Міжнародна рада аеропортів (ACI World) оголосила лауреатів премії ASQ Awards, відзначивши найкращі аеропорти світу.
Щорічні нагороди ASQ від ACI World відзначають перевагу аеропортів у сфері обслуговування клієнтів по всьому світу, ґрунтуючись на даних відомих опитувань ASQ про вильоти та прильоти. Запущена у 2006 році, програма ASQ є провідною у світі програмою задоволеності пасажирів аеропортів, у якій беруть участь понад 400 аеропортів із 109 країн.
Найкращі європейські аеропорти за категоріями пасажиропотоку:
Понад 40 мільйонів пасажирів на рік:
- Aeroporto di Roma-Fiumicino (Рим, Італія);
- Barcelona-El Prat Airport (Барселона, Іспанія).
Від 25 до 40 мільйонів пасажирів на рік:
- Copenhagen airport (Копенгаген, Данія);
- Malpensa Airport (Мілан, Італія);
- Palma de Mallorca Airport (Пальма, Іспанія);
- Zurich Airport (Цюрих, Швейцарія).
Від 15 до 25 мільйонів пасажирів на рік:
- Aeropuerto de Alicante-Elche (Аліканте, Іспанія);
- Helsinki Airport (Гельсінкі, Фінляндія).
Від 5 до 15 мільйонів пасажирів на рік:
- Aeroporto di Roma-Ciampino (Рим, Італія);
- Belgrade Nikola Tesla Airport (Бєлград, Сербія);
- Izmir Adnan Menderes Airport (Ізмір, Туреччина);
- Keflavik International Airport (Кеблавік, Ісландія);
- Linate Airport (Мілан, Італія);
- Malta International Airport (Лука, Мальта);
- Porto Airport (Порту, Португалія);
- Thessaloniki Airport Makedonia (Салоніки, Греція).
Від 2 до 5 мільйонів пасажирів на рік:
- Aeropuerto de Menorca (Менорка, Іспанія);
- Milas-Bodrum Airport (Мілас, Туреччина);
- Skopje International Airport (Скоп’є, Північна Македонія);
- Tallinn Airport (Таллінн, Естонія).
До 2 мільйонів пасажирів на рік:
- Aeropuerto de El Hierro (Вальверде, Іспанія);
- Aeropuerto de Girona – Costa Brava (Коста-Брава, Іспанія);
- Aeropuerto de Reus (Реус, Іспанія);
- Aeropuerto Internacional Región de Murcia (Мурсія, Іспанія);
- Almeria Airport (Альмерія, Іспанія);
- Inverness Airport (Інвернесс, Великобританія).
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