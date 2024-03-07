В Австралії два пасажирські літаки зіткнулися на злітно-посадковій смузі

Два літаки авіакомпанії Qantas Airways Limited зіткнулися в аеропорту Перта (Австралія), повідомляє The Sydney Morning Herald.

За інформацією порталу, борт під час руху по злітно-посадковій смузі, що прилетів з Канберри, зачепив крило іншого пасажирського літака, який прилетів з Брісбена.

“Оцінивши ситуацію, капітан лайнера порадив пасажирам продовжувати висадку у звичайному режимі”, – повідомили в авіакомпанії.

Попереднє розслідування показало, що один із “Боїнгів 737-800” вибрав неправильний шлях до термінала.

“Інженери оглядають обидва літаки, ведеться розслідування. Постраждалих серед пасажирів та членів екіпажу немає”, – повідомив представник аеропорту.