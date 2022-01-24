Из-за непогоды приостановлены все рейсы: аэропорт Стамбула завалило снегом

Международный аэропорт Стамбула засыпало снегом. Из-за непогоды приостановлены все рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взлетно-посадочные полосы завалены снегом, а от тяжести падают даже ангары.

«Оказалось, что Стамбул совершенно не готов к снегу. Парализовано все, буквально все. В аэропорт никто не прилетает. Отсюда никто не вылетает. Мой рейс должен был полететь в Москву в 12 часов дня. Сейчас 6 вечера, я все еще здесь. Никакой информации , кроме того, что он упразднен, у меня нет. Ни воды, ни еды. Дети спят на полу. Люди бесконечно стоят в очередях и ждут какой-то информации. Но по ощущениям, это будет длиться сутки или даже две», — рассказала туристка, что находится сейчас в аэропорту Стамбула.

Ранее синоптики предупредили жителей Стамбула о сильных снегопадах, которые накроют город на несколько дней, подробнее по ссылке.