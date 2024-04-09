У Тбілісі збудують новий міжнародний аеропорт

У столиці Грузії Тбілісі з’явиться новий аеропорт, тому що чинний не справляється з потоком пасажирів. Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

«Пропускна спроможність нинішнього аеропорту становить приблизно 4–4,5 млн пасажирів. Вам відомо, що у сфері туризму ми маємо дуже позитивну динаміку. У майбутньому очікується швидке та послідовне зростання мандрівників. У ногу з часом має йти і інфраструктура», — розповів Кобахідзе.

Авіагавань збудують у Вазіані на околиці Тбілісі, його пропускна спроможність складе 19 млн пасажирів на рік з перспективою подальшого зростання. Вартість проєкту – 1.26 млрд доларів.