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РосіяТуризм

Пасажирка рейсу з Москви до Єревану заявила про бомбу в рюкзаку

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Пасажирка рейсу з Москви до Єревану заявила про бомбу в рюкзаку
Photo by Ivan Shimko on Unsplash

Пасажирка рейсу, що летів із Москви до Єревану, повідомила стюардесу, що несе в рюкзаку бомбу. Жінкою зайнялася поліція.

У правоохоронних органах розповіли, що таким чином пасажирка вирішила пожартувати з стюардеси.

“Жінка була незадоволена тим, що коли люди піднімалися на борт, стюардеса говорила з кимось по телефону. Вона й кинула фразу: “Досить розмовляти, бо бомбу у мене в рюкзаку пропустиш”, – розповіло джерело порталу.

Після цього екіпаж викликав поліцію. Пасажирку затримали та відвели на допит.

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