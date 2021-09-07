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ТУРЕЧЧИНА

Банду медсестер затримали в Стамбулі за підроблені сертифікати COVID

Гліб Парфененко
Банду медсестер затримали в Стамбулі за підроблені сертифікати COVID
iStock/Getty Images

Три медсестри були поміщені під варту за видачу фальшивих свідчень про вакцинацію в приватній лікарні Стамбула Бахчеліевлер.

Розслідування справи почалося після сигналу про те, що за гроші в лікарні були видані свідоцтва про вакцинацію невакцинованим особам, які були внесені в систему як вакциновані.

Поліцейські групи по боротьбі з фінансовими злочинами почали операцію і затримали шість співробітників лікарні, в тому числі трьох медсестер.

Затримані були передані в прокуратуру, яка видала ордер на арешт трьох медсестер.

Решта троє затриманих були звільнені і взяті під судовий нагляд.

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