Банду медсестер затримали в Стамбулі за підроблені сертифікати COVID

Три медсестри були поміщені під варту за видачу фальшивих свідчень про вакцинацію в приватній лікарні Стамбула Бахчеліевлер.
Розслідування справи почалося після сигналу про те, що за гроші в лікарні були видані свідоцтва про вакцинацію невакцинованим особам, які були внесені в систему як вакциновані.
Поліцейські групи по боротьбі з фінансовими злочинами почали операцію і затримали шість співробітників лікарні, в тому числі трьох медсестер.
Затримані були передані в прокуратуру, яка видала ордер на арешт трьох медсестер.
Решта троє затриманих були звільнені і взяті під судовий нагляд.