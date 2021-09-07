Банду медсестер задержали в Стамбуле за поддельные сертификаты COVID

Три медсестры были помещены под стражу за выдачу фальшивых свидетельств о вакцинации в частной больнице Стамбула Бахчелиевлер.
Расследование дела началось после сигнала о том, что за деньги в больницы были выданы свидетельства о вакцинации невакцинированным лицам, которые были внесены в систему как вакцинированы.
Полицейские группы по борьбе с финансовыми преступлениями начали операцию и задержали шесть сотрудников больницы, в том числе трех медсестер.
Задержанные были переданы в прокуратуру, которая выдала ордер на арест трех медсестер.
Остальные трое задержанных были освобождены и взяты под судебный надзор.