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ТУРЦИЯ

Банду медсестер задержали в Стамбуле за поддельные сертификаты COVID

Глеб Парфененко
Банду медсестер задержали в Стамбуле за поддельные сертификаты COVID
iStock/Getty Images

Три медсестры были помещены под стражу за выдачу фальшивых свидетельств о вакцинации в частной больнице Стамбула Бахчелиевлер.

Расследование дела началось после сигнала о том, что за деньги в больницы были выданы свидетельства о вакцинации невакцинированным лицам, которые были внесены в систему как вакцинированы.

Полицейские группы по борьбе с финансовыми преступлениями начали операцию и задержали шесть сотрудников больницы, в том числе трех медсестер.

Задержанные были переданы в прокуратуру, которая выдала ордер на арест трех медсестер.

Остальные трое задержанных были освобождены и взяты под судебный надзор.

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