Банду медсестер задержали в Стамбуле за поддельные сертификаты COVID

Три медсестры были помещены под стражу за выдачу фальшивых свидетельств о вакцинации в частной больнице Стамбула Бахчелиевлер.

Расследование дела началось после сигнала о том, что за деньги в больницы были выданы свидетельства о вакцинации невакцинированным лицам, которые были внесены в систему как вакцинированы.

Полицейские группы по борьбе с финансовыми преступлениями начали операцию и задержали шесть сотрудников больницы, в том числе трех медсестер.

Задержанные были переданы в прокуратуру, которая выдала ордер на арест трех медсестер.

Остальные трое задержанных были освобождены и взяты под судебный надзор.