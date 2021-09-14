Ураган “Ніколас” обрушився на узбережжя Техасу, готуються оголосити надзвичайний стан

Тропічний шторм “Ніколас” переріс в ураган.

Стихія рухається до узбережжя Техасу і Луїзіани з поривами вітру до 120 кілометрів на годину і відключив електрику більш ніж 100 000 клієнтів. “Ніколас” приніс проливні дощі і високі хвилі, які можуть викликати небезпечні для життя повені.

Влада Техасу готуються оголосити надзвичайний стан в 17 округах і трьох містах штату США.

За даними NHC, Ніколас набрав силу в Мексиканській затоці в понеділок увечері, досягнувши сили урагану 1 категорії при швидкості вітру 75 миль в годину.

У понеділок губернатор Техасу Грег Ебботт підписав декларацію про надзвичайну ситуацію, попереджаючи жителів, щоб вони були готові до наближається «значного водного події».

Ебботт сказав, що люди повинні бути готові до «екстремальним паводків, включаючи повені і потенційний збиток, заподіяний дощами». Він додав, що також існує ймовірність того, що шторм може породжувати торнадо.