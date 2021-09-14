Ураган «Николас» обрушился на побережье Техаса, готовятся объявить чрезвычайное положение

Тропический шторм «Николас» перерос в ураган.

Стихия движется к побережью Техаса и Луизианы с порывами ветра до 120 километров в час и отключил электричество более чем 100 000 клиентов. «Николас» принес проливные дожди и высокие волны, которые могут вызвать опасные для жизни наводнения.

Власти Техаса готовятся объявить чрезвычайное положение в 17 округах и трех городах штата США.

По данным NHC, Николас набрал силу в Мексиканском заливе в понедельник вечером, достигнув силы урагана 1 категории при скорости ветра 75 миль в час.

В понедельник губернатор Техаса Грег Эбботт подписал декларацию о чрезвычайной ситуации, предупреждая жителей, чтобы они были готовы к приближающемуся «значительного водного события».

Эбботт сказал, что люди должны быть готовы к «экстремальным паводкам, включая наводнения и потенциальный ущерб, причиненный дождями». Он добавил, что также существует вероятность того, что шторм может порождать торнадо.