Всі розділи
ГоловнаТуреччинаНа курорти Туреччини обрушилася стихія: ресторани зруйновано, яхти затоплено
ТуреччинаТуризм

На курорти Туреччини обрушилася стихія: ресторани зруйновано, яхти затоплено

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На курорти Туреччини припливло отруйне чудовисько з пляжів Єгипту

Літні температури за +40 на курортах Туреччини призвели до ще однієї проблеми — «отруйне чудовисько» з Червоного моря, з пляжів Єгипту, припливло та влаштувалося в Середземному. Йдеться про рибу-кулю, вона ж знаменита риба-фугу. Її знаходять уже навіть у Стамбулі, а також Ізмірі. Більше того, вона стала зустрічатися повсюдно на всьому узбережжі Егейського та Мармурового морів.

Нагадаємо, що про зграї риб фугу в Анталії попереджали ще влітку 2022 (читайте тут). Непрохані гості через підвищення температури морської води проробили довгий шлях із Індійського океану через Червоне море в Єгипті до Середземного. Декілька спекотних років поспіль призвели до того, що риби прижилися на курортному узбережжі Туреччини. Тим більше що, як зауважує турецьке видання Т24, через те, що її вилов низько оплачується державою, рибалки менш охоче погоджуються на цю роботу, і як наслідок, популяція риби в морі збільшується.

Тому якщо раніше вважалося, що риби не завдадуть особливої шкоди туристам, тепер турки про всяк випадок публікують попередження. Всі види риби-кулі отруйні, їх не можна вживати в їжу і краще не брати до рук, вони можуть завдати серйозних травм.

Додамо, що це не єдиний небезпечний морський мігрант на турецькі пляжі. З Червоного моря також мігрували й небезпечні для людини медузи. Подробиці читайте тут.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Колумбії акула-молот налякала туристів на переповненому пляжі

Колумбія
У соцмережах розповсюджується відео з акулою, яку зняли недалеко...

У Туреччині по-новому запрацює система “Все включено”: Готелі перейдуть до 3-рівневої системи

Готелі
У Туреччині зміниться система "все включено": готелі перейдуть до...

На курорти Туреччини припливло отруйне чудовисько з пляжів Єгипту

Туреччина
Передбачений шторм прийшов до Туреччини – на курорти обрушилася...

На острові Балі три напівголі туристки шокували покупців у супермаркеті

Індонезія
У перший тиждень року в Індонезії оновили законодавство та...

У США унаслідок нападу акули загинув турист

США
Трагічний інцидент з акулою стався цього разу не в...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму