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Велика БританіяЄСТуризм

У Європі масово скасовують авіарейси через шторм

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Сніговий шторм

Ряд європейських аеропортів скасували безліч авіарейсів через шторм “Піа”, що вирує на півночі Європи.

Як повідомляє NL Times, у найбільшому міжнародному аеропорту Нідерландів – “Схіпгол” в Амстердамі – через потужний шторм “Піа” скасували понад 320 рейсів та затримали ще майже 650 рейсів.

Аеропорт Роттердам/Гаага також попередив про можливі затримки та скасування рейсів, були затримки і в аеропорту Ейндховена.

Окрім аеропортів, шторм викликав затримки на залізниці та автошляхах Нідерландів.

Тим часом, фінське видання Yle повідомило, що в аеропорту Гельсінкі очікуються затримки багатьох рейсів через сильний снігопад і вітер. Наприклад, рейс Finnair з Гельсінкі-Вантаа до Брюсселя, за оцінками, відправляється майже на три години із запізненням. Однак точної інформації про тривалість затримок наразі немає.

“Погода несприятлива і варто чекати на затримки”, – йдеться в повідомленні Finavia.

При цьому авіакомпанія British Airways скасувала 20 внутрішніх та європейських рейсів з Хітроу, включаючи Манчестер, Ньюкасл і Глазго. Пасажирам перебронюють альтернативні рейси.

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