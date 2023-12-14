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Туристів попередили про небезпеку, що насувається на Туреччину

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів попередили про небезпеку, що насувається на Туреччину

Туристів попередили про небезпеку, що насувається на Туреччину. Як повідомляє Метеорологічна служба Туреччини, з п’ятниці до неділі у багатьох регіонах країни очікується різке погіршення погоди, сильні опади, снігопади та штормові вітри.

Так, за прогнозами у Стамбулі, який є головним туристичним центром сіті-турів для туристів у зимовий період, очікується сильний снігопад. Температура повітря може опуститися до -5 градусів, а висота снігового покриву досягне 20 сантиметрів. Влада закликає мешканців та гостей міста бути обережними. При цьому триватиме погана погода усі вихідні та почне виправлятися лише до середини наступного тижня.

В Анталії не очікується екстремальних похолодань, температура в п’ятницю впаде з +19 до +17°C. Також на всі вихідні обіцяно дощі. Найсильніший дощ очікується у суботу.

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