Туристів попередили про небезпеку, що насувається на Туреччину. Як повідомляє Метеорологічна служба Туреччини, з п’ятниці до неділі у багатьох регіонах країни очікується різке погіршення погоди, сильні опади, снігопади та штормові вітри.

Так, за прогнозами у Стамбулі, який є головним туристичним центром сіті-турів для туристів у зимовий період, очікується сильний снігопад. Температура повітря може опуститися до -5 градусів, а висота снігового покриву досягне 20 сантиметрів. Влада закликає мешканців та гостей міста бути обережними. При цьому триватиме погана погода усі вихідні та почне виправлятися лише до середини наступного тижня.

В Анталії не очікується екстремальних похолодань, температура в п’ятницю впаде з +19 до +17°C. Також на всі вихідні обіцяно дощі. Найсильніший дощ очікується у суботу.