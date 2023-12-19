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На курортну столицю Туреччини повернулося літо: туристи заполонили пляжі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Грудень в Анталії перетворився на справжнє море задоволення для туристів. Незважаючи на те, що в багатьох регіонах Туреччини настала зима, до курортної столиці країни повернулося літо, тож туристи заполонили пляжі: засмагали і навіть купалися. Про це повідомляє видання Karaman Habercisi.

Зазначалося, що останніми днями температура повітря там піднімалася до +19 ℃, було сонячно, а вода в морі трималася на позначці +21 ℃. Гості міста насолоджувалися сонячною погодою і вдень проводили час на узбережжі: приймали сонячні ванни, купалися та проводили час із дітьми. Деякі віддавали перевагу активному відпочинку на каное, тоді як інші заглиблювалися в читання книг.

Однак не всі туристи віддають перевагу морському відпочинку. Деякі сім’ї, які вирішили провести Новий рік та Різдво в готелях і приїхали дуже заздалегідь, вважають за краще залишатися біля басейнів. Там вони катаються на водних гірках зі своїми дітьми, насолоджуючись сонячною погодою та святковою атмосферою.

«Температура морської води не опускається нижче 20 ℃, і я відчуваю, що повітря прогріте до 22 ℃. Взимку я завжди приходжу сюди та йду на море, це так чудово. Я завдячую своїм здоров’ям Середземному морю. Солона вода тут наче ліки. Більшість людей не купаються, але я не можу натішитися. Навіть за дощової погоди мені хочеться вийти в море», – процитувала газета 72-річного відпочиваючого на пляжі Коньяалти.

Довідка: Грудень в Анталії зазвичай характеризується м’яким кліматом із помірними температурами. Середня денна температура становить близько 15-20 ℃, але в нічний час може бути прохолодніше. У цей час року можливі дощі. На відміну від літніх місяців, перший зимовий місяць вважається низьким сезоном у туризмі, тому в місто зазвичай небагатолюдно, при цьому багато визначних пам’яток і магазинів продовжують працювати.

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