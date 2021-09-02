У США знищено 15 мільйонів доз вакцини від Covid-19

З 1 березня в США знищено не менше 15 мільйонів доз вакцин. Про це повідомляє AFP з посиланням на NBC News.

За повідомленнями ЗМІ, насправді було знищено набагато більше вакцин. Сім штатів і великих федеральних агентств не включені в офіційні дані.

Серед причин утилізації вакцин – розбиті флакони, помилки при розведенні, проблеми з морозильниками або невикористання вмісту флаконів через обмежений термін зберігання після відкриття, повідомляє BNR.

Близько 52 мільйонів людей були вакциновані в Сполучених Штатах, і більше мільйона отримали третю дозу.