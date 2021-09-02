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США

В США уничтожено 15 миллионов доз вакцины от Covid-19

Глеб Парфененко
В США уничтожено 15 миллионов доз вакцины от Covid-19

С 1 марта в США уничтожено не менее 15 миллионов доз вакцин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на NBC News.

По сообщениям СМИ, на самом деле было уничтожено гораздо больше вакцин. Семь штатов и крупных федеральных агентств не включены в официальные данные.

Среди причин утилизации вакцин — разбитые флаконы, ошибки при разведении, проблемы с морозильниками или неиспользования содержания флаконов из-за ограниченный срок хранения после открытия, сообщает BNR.

Около 52 миллионов человек были вакцинированы в Соединенных Штатах, и более миллиона получили третью дозу.

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